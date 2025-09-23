Ο Μαντάς για τις καθυστερήσεις στον εκτελωνισμό οχημάτων

“Να υπάρξει άμεση κινητοποίηση της κυβέρνησης για τις τεράστιες καθυστερήσεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στις διαδικασίες εκτελωνισμού οχημάτων”, ζητεί με ερώτησή του από το αρμόδιο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο βουλευτής Μεσσηνίας της Ν.Δ. Περικλής Μαντάς.

Όπως σημειώνει ο κ. Μαντάς, οι νέες διαδικασίες που εφαρμόζονται μέσω των Τελωνειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΤΕΚ), αντί να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν τον εκτελωνισμό, έχουν καταστήσει τη διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα και δυσλειτουργική, με αποτέλεσμα ο εκτελωνισμός να καθυστερεί ακόμη και δύο έως τρεις μήνες. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τον

βουλευτή, “έχει ήδη προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα με κυριότερα από αυτά: Την ακινητοποίηση εισαγόμενων οχημάτων και απώλεια εσόδων, τα επιπλέον κόστη για τις επιχειρήσεις (αποθήκευσης, χρηματοδότησης, ασφάλισης), τη μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές, τις απώλειες για τα δημόσια έσοδα, τις σοβαρές δυσλειτουργίες που προκαλούνται και σε άλλους κλάδους της οικονομίας.

Ο κ. Μαντάς υπογραμμίζει ότι “οι καθυστερήσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλει συνολικά η κυβέρνηση για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, την υλοποίηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των χρονοβόρων διαδικασιών που ακόμα και σήμερα ταλαιπωρούν τους πολίτες”.

Ο βουλευτής της Ν.Δ. ζητεί συγκεκριμένες απαντήσεις από το υπουργείο σχετικά με: Τους λόγους που οδηγούν στις καθυστερήσεις, τον μέσο χρόνο ολοκλήρωσης των διαδικασιών σήμερα σε σύγκριση με το παρελθόν, την αξιολόγηση της λειτουργίας των ΤΕΚ και πιθανές θεσμικές αλλαγές, τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για την άμεση μείωση του χρόνου εκτελωνισμού, τη θέσπιση συγκεκριμένων χρονικών ορίων απάντησης από τις τελωνειακές υπηρεσίες, την περαιτέρω ψηφιοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών.

Κλείνοντας, ο κ. Μαντάς σημειώνει ότι η Πολιτεία πρέπει να κινηθεί άμεσα, ώστε να διορθωθούν οι δυσλειτουργίες και να ενισχυθεί περαιτέρω η μεγάλη εθνική προσπάθεια για μια πιο αποτελεσματική, ψηφιακή και αξιόπιστη δημόσια διοίκηση, που υποστηρίζει τις επιχειρήσεις και διευκολύνει τους πολίτες.

“ΔΕΝ ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ”

Σε δήλωσή του, ο βουλευτής επισημαίνει ότι “δεν είναι δυνατόν, ενώ η κυβέρνησηέχει κάνει τόσο σημαντικά βήματα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την απλοποίηση των διαδικασιών, να εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα που πλήττουν την αξιοπιστία της αγοράς και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Οι καθυστερήσεις στον εκτελωνισμό δεν πλήττουν μόνο τους εμπόρους αυτοκινήτων και τους πελάτες τους, αλλά συνολικά την ελληνική οικονομία. Χρειάζεται άμεση παρέμβαση, αξιολόγηση της λειτουργίας των ΤΕΚ και μέτρα που θα επαναφέρουν τη διαδικασία σε εύλογα χρονικά όρια”.