Κατά την επίσκεψή τους στο σωφρονιστικό κατάστημα, συνομίλησαν με τον διευθυντή και το προσωπικό, τους οποίους ευχαρίστησαν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και τους ευχήθηκαν χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ο κ. Λαμπρόπουλος ενημερώθηκε από τη διεύθυνση, για την πρόοδο των εργασιών, που χρηματοδοτεί η Βουλή και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς και την πορεία των δωρεών σε ξενοδοχειακό και αθλητικό εξοπλισμό, που έχουν αναλάβει Έλληνες δωρητές, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης. Απευθυνόμενοι στους νέους κρατούμενους, ηλικίας 18 έως 21 ετών, αφού τους πρόσφεραν γλυκά, τους ευχήθηκαν ομαλή επανένταξη στην κοινωνία.
Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025 13:51
Στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων στον Αυλώνα ο Λαμπρόπουλος
Το Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων στον Αυλώνα επισκέφτηκε προχθές ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστο Περρή.
