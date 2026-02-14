Μαντάς σε Αγαπηδάκη για το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου

Νωρίτερα, είχε επικοινωνία με τον δήμαρχο Δυτικής Μάνης Γιώργο Χιουρέα και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας Γιάννη Μπινάκα, καταγράφοντας την κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου του Περι. Μαντά, “κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η αναπληρώτρια υπουργός διαβεβαίωσε τον βουλευτή ότι εγκρίνεται η συνεργασία με δύο ιδιώτες ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, με απόφαση ανάληψης δαπάνης από την 6η ΥΠΕ στις 31 Ιανουαρίου 2026 και υπογραφή από την ίδια στις 13 Φεβρουαρίου 2026. Επιπλέον, η υπουργός ενημέρωσε τον βουλευτή ότι ολοκληρώθηκε η πρόσληψη μίας υπαλλήλου ΔΕ Διοικητικού, με την ορκωμοσία της να αναμένεται μέσα στον Φεβρουάριο.

Παράλληλα, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ζητήματος με τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας, στην 2Κ/2026 προκήρυξη έχουν προβλεφθεί θέσεις ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί από την 6η ΥΠΕ. Επιπλέον, στη νέα προκήρυξη επικουρικού προσωπικού που θα ακολουθήσει το προσεχές διάστημα, προβλέπεται η δημιουργία δύο επιπλέον θέσεων Νοσηλευτών, μεταξύ άλλων ειδικοτήτων. Με τις άμεσες αυτές ενέργειες διασφαλίζεται η ενίσχυση του Κέντρου Υγείας με νοσηλευτικό προσωπικό για το επόμενο διάστημα, ενώ δίνεται δυνατότητα για καλύτερη κάλυψη των κενών βαρδιών, για τήρηση των προβλεπόμενων αδειών και ρεπό, καθώς και για την ομαλότερη συνολικά λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η στήριξη των δομών υγείας αποτελεί προτεραιότητα τόσο για τον βουλευτή όσο και για την κυβέρνηση”.