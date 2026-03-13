Χαρίτσης: “Στήριξη μικρών επιχειρήσεων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές”

“Να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια της Πολιτικής Συνοχής για τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές”, ζητούν ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης και βουλευτές του κόμματος σε ερώτησή τους προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Ναυτιλίας.

Επισημαίνουν ότι “οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν έντονες δημογραφικές και οικονομικές πιέσεις, με μείωση πληθυσμού, αυξημένο μεταφορικό κόστος και περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και χρηματοδότηση. Η διατήρηση μικρών τοπικών επιχειρήσεων, όπως καφενεία και παντοπωλεία, θεωρείται κρίσιμη για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, καθώς συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα μόνιμης κατοίκησης και την αποτροπή περαιτέρω ερημοποίησης της υπαίθρου, η οποία επιδεινώνεται από μια σειρά πολιτικών, όπως το μαζικό κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ”.

Συνεχίζοντας, υπενθυμίζουν πως “στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, η Ελλάδα έχει δεσμεύσει 1,46 δισ. ευρώ για εδαφικές στρατηγικές ανάπτυξης, που αφορούν και ορεινές, αραιοκατοικημένες και νησιωτικές περιοχές”.

Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς ζητούν “να δοθούν απαντήσεις από τα αρμόδια υπουργεία για την κατανομή των πόρων, τη γεωγραφική κάλυψη των προγραμμάτων, την πορεία υλοποίησης και το κατά πόσο προβλέπονται δράσεις άμεσης χρηματοδότησης μικρών τοπικών επιχειρήσεων”. Παράλληλα, ζητείται “να διευκρινιστεί το χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης και απορρόφησης των σχετικών πόρων έως το 2027”.