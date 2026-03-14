Πρωτοβουλία διαλόγου από τον Περικλή Μαντά: Συναντήσεις για ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα

Πρωτοβουλία διαλόγου με το σύνολο των παραγωγικών, θεσμικών και επιστημονικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα της Μεσσηνίας αναλαμβάνει ο βουλευτής Περικλής Μαντάς.

Το πρώτο βήμα έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα με την πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών από την Καλαμάτα και τη Δυτική Μάνη.

Η πρωτοβουλία του βουλευτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Με βάση τον σχεδιασμό, η δράση έχει δύο κεντρικούς στόχους: την καταγραφή των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικός κόσμος της Μεσσηνίας και τη συγκέντρωση συγκεκριμένων, ρεαλιστικών προτάσεων πολιτικής, που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στην κοινοβουλευτική επιτροπή όσο και στη δημόσια συζήτηση. Η πρωτοβουλία του βουλευτή θα υλοποιηθεί μέσα από μια μεγάλη σειρά συναντήσεων εργασίας με όλες τις κατηγορίες φορέων που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα της Μεσσηνίας, όπως:

- εκπρόσωποι αγροτικών συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών

- νέοι αγρότες και ωφελούμενοι από Σχέδια Βελτίωσης

- ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα

- εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς που σχετίζονται με αυτήν

- επιχειρηματική κοινότητα του κλάδου (έμποροι, μεταποιητές, εξαγωγικές επιχειρήσεις, Επιμελητήριο Μεσσηνίας, κλπ.)

- δημοσιογράφοι του τοπικού τύπου και μέσων ενημέρωσης με εξειδίκευση στα αγροτικά ζητήματα.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιδιώκεται να διαμορφωθεί μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα της Μεσσηνίας, αλλά και να αναδειχθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της αναπτυξιακής προοπτικής της αγροτικής παραγωγής.

Η πρώτη συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, με τη συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών από την Καλαμάτα και τη Δυτική Μάνη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν ζητήματα που σχετίζονται με το κόστος παραγωγής, τα θεσμικά και διοικητικά εμπόδια, τις ανάγκες σε εκπαίδευση και υποδομές, τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησης της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνάντησης, οι συμμετέχοντες φορείς έχουν ήδη κληθεί να καταθέσουν σύντομα γραπτά υπομνήματα με την καταγραφή βασικών τους προβληματισμών και ζητημάτων που αντιμετωπίζουν, καθώς και προτάσεων, ώστε η συζήτηση να είναι όσο το δυνατόν πιο ουσιαστική και παραγωγική. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη συνολική διαδικασία διαλόγου θα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας, κωδικοποίησης και ομαδοποίησης και στη συνέχεια θα αξιοποιηθούν τόσο στο πλαίσιο των εργασιών της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, όσο και στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στη Μεσσηνία.

«Οι αγρότες έχουν λόγο και πρέπει να ακουστούν», σημειώνει ο κ. Μαντάς σε δήλωσή του. «Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί όχι μόνο βασικό πυλώνα της οικονομίας, αλλά και δομικό στοιχείο της ταυτότητας της Μεσσηνίας. Για να μπορέσουμε όμως να σχεδιάσουμε ουσιαστικές πολιτικές για το μέλλον του, είναι απαραίτητο να ακούσουμε πρώτα με προσοχή τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην παραγωγή. Με αυτή την πρωτοβουλία επιδιώκουμε να ανοίξουμε έναν μεγάλο και ουσιαστικό διάλογο με όλους τους φορείς του αγροτικού χώρου, ώστε τα πραγματικά προβλήματα αλλά και οι ουσιαστικές προτάσεις να μεταφερθούν με συγκροτημένο και τεκμηριωμένο τρόπο στο υψηλότερο επίπεδο της δημόσιας πολιτικής».