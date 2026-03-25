Ο Μαντάς για τα έργα στα γήπεδα της Τριφυλίας

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον σχεδιασμό για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών σε ολόκληρη την περιοχή και συνδέεται με μια ευρύτερη προσπάθεια αξιοποίησης διαθέσιμων πόρων για έργα ουσίας στην Τριφυλία, όπως επισημαίνει ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς.

«Η προοπτική για την ανακατασκευή του γηπέδου της Κυπαρισσίας αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την περιοχή μας. Μια εξέλιξη που τεκμηριώνει ότι μέσα από τη συστηματική προσπάθεια, τη διαρκή διαβούλευση και την ουσιαστική συνεργασία, τόσο σε τοπικό όσο και σε κυβερνητικό επίπεδο, μπορούμε να πετύχουμε πολλά για τον τόπο μας. Με τη νέα αυτή παρέμβαση, μια κομβική αθλητική υποδομή της περιοχής μας θα αναβαθμιστεί σημαντικά, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες άθλησης στους νέους, στα τοπικά σωματεία και σε όλους τους πολίτες που χρησιμοποιούν το γήπεδο της Κυπαρισσίας.

Στις ίδιες ακριβώς βάσεις κινείται και η πρόοδος των εργασιών στο γήπεδο Γαργαλιάνων, επιβεβαιώνοντας ότι η ενίσχυση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τριφυλία υλοποιείται μέσα από ένα συνολικό και οργανωμένο σχέδιο. Ένα σχέδιο που βασίζεται σε στοχευμένες συναντήσεις, διαρκή επικοινωνία με το υπουργείο και αποτελεσματική συνεργασία με τη δημοτική αρχή, με στόχο τη δημιουργία ασφαλέστερων και σύγχρονων συνθηκών για την άθληση στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων.

Το τρίτο βήμα σε αυτή τη διαδρομή βασίζεται στη δέσμευση από την πλευρά του υπουργού Εσωτερικών για την κατασκευή του νέου Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ στα Φιλιατρά. Πρόκειται για ένα ακόμη έργο που προωθείται σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή, ώστε να καλύψει μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας των Φιλιατρών και να ενισχύσει ουσιαστικά τις δυνατότητες ανάπτυξης αθλημάτων κλειστού χώρου.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο για τη στήριξή του στην προώθηση της χρηματοδότησης για το γήπεδο της Κυπαρισσίας, καθώς και τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για την αποτελεσματική συμβολή του στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο γήπεδο Γαργαλιάνων. Επίσης, η διαχρονικά άριστη συνεργασία με τον δήμαρχο Γιώργο Λεβεντάκη και τη δημοτική αρχή Τριφυλίας αποτελεί αναμφίβολα τον καθοριστικό παράγοντα ώστε να ολοκληρωθούν όλα τα σημαντικά έργα που έχει ανάγκη η περιοχή μας.

Με αυτό ακριβώς το πνεύμα, με σχέδιο και επιμονή, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για τη συνολική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στην Τριφυλία, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και θέτοντας τις βάσεις για σύγχρονες και ποιοτικές εγκαταστάσεις, ως παρακαταθήκη για τα παιδιά, τα αθλητικά σωματεία και τη νέα γενιά του τόπου μας».