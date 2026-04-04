Επίθεση Αλ. Χαρίτση στην κυβέρνηση: “Αδιανόητο το κλείσιμο των Παθολογικών Κλινικών”

“Το κλείσιμο των Παθολογικών Κλινικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας λόγω έλλειψης γιατρών είναι αδιανόητο”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Και εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, επισημαίνει πως “η κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα στις Παθολογικές Κλινικές αποτελεί ντροπή για μια κυβέρνηση που τελικά το μόνο που κάνει είναι να θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών”.

Ειδικότερα, σε δήλωσή του ο Αλέξης Χαρίτσης σημειώνει ότι “μια μόλις ημέρα μετά την κατάθεση της κοινοβουλευτικής ερώτησής μου προς τον υπουργό Υγείας για την τραγική και επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στις δημόσιες δομές υγείας της Μεσσηνίας, η κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα στις Παθολογικές Κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας αποτελεί ντροπή για μια κυβέρνηση που τελικά το μόνο που κάνει είναι να θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.

Το κλείσιμο των Παθολογικών Κλινικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας λόγω έλλειψης γιατρών είναι αδιανόητο!

Δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό ούτε μια συγκυριακή δυσλειτουργία. Είναι το αποτέλεσμα της χρόνιας αδιαφορίας, της συνειδητής εγκατάλειψης και των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη που αποδυναμώνουν συστηματικά το δημόσιο σύστημα υγείας με ορίζοντα την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας.

Είναι αδιανόητο ένα νοσοκομείο που καλύπτει χιλιάδες πολίτες της Μεσσηνίας να φτάνει στο σημείο να αναστέλλει τις εισαγωγές, επειδή οι εναπομείναντες γιατροί έχουν εξαντληθεί, αρρωσταίνουν από την υπερεργασία και δεν υπάρχει κανείς να τους αντικαταστήσει. Η εικόνα της μιας και μοναδικής παθολόγου που καταρρέει από την εξάντληση είναι η πιο σκληρή απόδειξη της επιλογής αυτής της κυβέρνησης να διαλύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το υπουργείο Υγείας οφείλει να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του”.

Ο Αλ. Χαρίτσης δηλώνει ότι “απαιτούμε την άμεση στελέχωση των Παθολογικών Κλινικών με μόνιμο ιατρικό προσωπικό, την ουσιαστική ενίσχυση του Νοσοκομείου Καλαμάτας και ένα σαφές σχέδιο, ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά μια τέτοια επικίνδυνη κατάρρευση” και καταλήγει:

“Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πνιγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά, με βουλευτές και υπουργούς υπόδικους, δεν είναι δυστυχώς σε θέση να εγγυηθεί ούτε τα στοιχειώδη: την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των πολιτών της Μεσσηνίας”.