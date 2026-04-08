Χαρίτσης: “Το ΕΣΥ καταρρέει και στη Μεσσηνία”

Κι επικρίνοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για πλήρη υποβάθμιση του δημοσίου συστήματος υγείας και ιδιωτικοποίηση με κάθε πιθανό τρόπο, επισημαίνει πως “το θράσος των κυβερνώντων δεν γνωρίζει όρια, ακόμα κι όταν μιλάμε για ζητήματα δημόσιας υγείας”.



Ειδικότερα, ο Αλ. Χαρίτσης σημειώνει:

“Την προηγούμενη Πέμπτη κατέθεσα κοινοβουλευτική ερώτηση - την πέμπτη στη σειρά - για την οριακή λειτουργία των Νοσοκομείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας και τα σοβαρότατα προβλήματα στελέχωσης που πλέον θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών της Μεσσηνίας.

Την αμέσως επόμενη μέρα, δυστυχώς, αποδείχτηκε ότι τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Είδαμε όλοι την εικόνα που προκαλεί οργή και απόγνωση: οι Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου της Καλαμάτας να μην είναι σε θέση να δεχθούν ασθενείς, γιατί κατέρρευσε η μοναδική γιατρός που ήταν σε υπηρεσία.

Η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας είναι γνωστή: πλήρης υποβάθμιση του δημοσίου συστήματος και ιδιωτικοποίηση με κάθε πιθανό τρόπο.

Κι αυτό που βλέπουμε τώρα στην Καλαμάτα είναι ακριβώς το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής.

Μέχρι πότε οι λιγοστοί γιατροί που με φιλότιμο και αυταπάρνηση σηκώνουν στις πλάτες τους όλο το βάρος θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες;

Το θράσος, όμως, των κυβερνώντων δεν γνωρίζει όρια, ακόμα κι όταν μιλάμε για ζητήματα δημόσιας υγείας. Έτσι ο υπουργός Υγείας έσπευσε να μας διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και όλα λειτουργούν κανονικά!

Η κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς οδηγεί το δημόσιο σύστημα σε κατάρρευση και την υγεία των πολιτών σε πρωτοφανή ανασφάλεια. Τουλάχιστον ας μην προκαλούν τους πολίτες με τις εξοργιστικές δηλώσεις τους”.