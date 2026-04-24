Παράταση παραμονής εργατών γης μέχρι 30 Ιουνίου

Σημαντική εξέλιξη για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε εργατικό δυναμικό στον πρωτογενή τομέα αποτελεί η τροπολογία που ψηφίζεται στη Βουλή και με την οποία παρατείνεται έως και τις 30 Ιουνίου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αδειών διαμονής για τους εργάτες γης με σκοπό την προσωρινή απασχόληση στην αγροτική οικονομία.

Η ρύθμιση αυτή αφορά στην κατά παρέκκλιση διαδικασία που επιτρέπει σε εργοδότες να απασχολήσουν σε αγροτικές εργασίες πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται ήδη στη χώρα, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στοχευμένης κάλυψης των αγροτικών αναγκών για τη φετινή περίοδο. Η νέα παράταση προσφέρει ένα σημαντικό περιθώριο ενόψει της κορύφωσης της καλλιεργητικής περιόδου, ανταποκρινόμενη στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στον αγροτικό τομέα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Μεσσηνία, όπου οι ανάγκες για εργάτες γης είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Σε δηλώσεις του ο κ. Μαντάς τονίζει ότι «η έλλειψη διαθέσιμου εργατικού δυναμικού συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα για τους παραγωγούς μας, επηρεάζοντας άμεσα την καλλιεργητική διαδικασία, τη συγκομιδή και εν τέλει την ίδια τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής. Η παράταση της προθεσμίας έως το τέλος Ιουνίου αποτελεί μια αναγκαία και ρεαλιστική παρέμβαση, που δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να καλύψουν κρίσιμες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό. Ωστόσο, είναι σαφές ότι απαιτούνται πιο μόνιμες και αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος των εργατών γης».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μεσσήνιος βουλευτής υπογραμμίζει την ανάγκη για μια συνολική αναβάθμιση του πλαισίου που διέπει τη μετάκληση και απασχόληση εργατών γης, δίνοντας έμφαση:

στην ουσιαστική εφαρμογή και διεύρυνση των διακρατικών συμφωνιών για την κάλυψη αναγκών σε εργατικό δυναμικό, στη βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών μετάκλησης σε όλα τα εμπλεκόμενα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης (αρμόδια υπουργεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις, κρατικές υπηρεσίες και προξενικές αρχές),

καθώς και στην ενίσχυση των νόμιμων διαύλων μετανάστευσης, όπου αυτό είναι δυνατόν, με στόχο τη διασφάλιση επαρκούς και σταθερού εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα.

Με τη νέα αυτή ρύθμιση αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η ανάγκη για συνεχή προσαρμογή των πολιτικών στις πραγματικές ανάγκες της αγροτικής οικονομίας, με έμφαση στην άμεση και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών σε εργατικό δυναμικό, έναν κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, τόσο στη Μεσσηνία όσο και σε ολόκληρη τη χώρα.