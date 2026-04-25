Προκήρυξη 13 θέσεων για τα Nοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας: Τρεις γιατροί για τις Παθολογικές Κλινικές

Προκήρυξη 13 θέσεων ιατρικού προσωπικού για τα Nοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας ανακοίνωσε, με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, από τις θέσεις αυτές οι 9 αφορούν το Νοσοκομείο Καλαμάτας και οι 4 το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, μεταξύ των οποίων και τρεις θέσεις παθολόγων.

Ειδικότερα για το Νοσοκομείο Καλαμάτας προβλέπονται μία θέση επιμελητή Α’ δερματολογίας και αφροδισιολογίας, τρεις θέσεις επιμελητή Β’ εσωτερικής παθολογίας, μία θέση επιμελητή Β’ παιδιατρικής, μία θέση επιμελητή Β’ παθολογικής ανατομικής, μία θέση επιμελητή Β’ καρδιολογίας (αιμοδυναμικό), μία θέση επιμελητή Β’ ακτινολογίας, καθώς και θέσεις για το ΤΕΠ και τη ΜΕΘ.

Για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας προκηρύσσονται μία θέση διευθυντή ακτινολογίας, μία θέση επιμελητή Α’ για την αιμοδοσία και μία θέση επιμελητή Β’ νεφρολογίας.

Όπως σημειώνεται, η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες και θα συνοδεύεται από οικονομικά και στεγαστικά κίνητρα για τους γιατρούς του ΕΣΥ, με στόχο την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης.

Η εξέλιξη εντάσσεται στον σχεδιασμό για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με νέες προσλήψεις ιατρών σε όλη τη χώρα.