Χρυσομάλλης: “18 και όχι 13 νέες θέσεις γιατρών για τα Νοσοκομεία”

Όπως τόνισε ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο συνολικός αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται για τα δύο νοσοκομεία είναι συνολικά 18 και όχι 13 όπως κυκλοφόρησε σε δημοσιεύματα, καθώς οι θέσεις αφορούν 13 ιατρούς για το Νοσοκομείο Καλαμάτας και 5 για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας (και όχι 10 και 3 αντίστοιχα).

Οι θέσεις αναλυτικά αφορούν, για το Νοσοκομείο Καλαμάτας:

1 θέση Επιμελητή Α’ Δερματολογίας, 3 θέσεις Επιμελητή Β’ Εσωτερικής Παθολογίας, 1 θέση Επιμελητή Β’ Παιδιατρικής, 1 θέση Επιμελητή Β’ Παθολογικής Ανατομικής, 1 θέση Επιμελητή Β’ Καρδιολογίας, 1 θέση Επιμελητή Β’ Ακτινολογίας, 1 θέση Επιμελητή Β’ για το ΤΕΠ, 1 θέση Επιμελητή Β’ για τη ΜΕΘ, 1 θέση Επιμελητή Β’ Αναισθησιολογίας, 1 θέση Επιμελητή Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας και 1 θέση Επιμελητή Β’ Πνευμονολογίας.

Για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας:

1 θέση Διευθυντή Αναισθησιολογίας, 1 θέση Διευθυντή Ακτινολογίας, 1 θέση Επιμελητή Α’ για την Αιμοδοσία, 1 θέση Επιμελητή Β’ Νεφρολογίας και 1 θέση Επιμελητή Β’ Ουρολογίας.

Οι θέσεις αυτές καλύπτουν σε μεγάλο ποσοστό τις ανάγκες στελέχωσης των δύο νοσηλευτικών μονάδων της Μεσσηνίας σε απαραίτητες ειδικότητες για την παροχή πλήρους υγειονομικής φροντίδας και ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στα οργανικά κενά των δύο νοσοκομείων.

«Έπειτα από σειρά συνεννοήσεων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, την οποία ευχαριστώ θερμά και σε αγαστή και στενή συνεργασία με τις διοικήσεις των 2 νοσοκομείων του νομού μας, κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε συνολικά 18 θέσεις ιατρικού προσωπικού για τα νοσοκομεία μας, παρά τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν με αισθητά μικρότερο αριθμό, θέσεις που καλύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό των κρίσιμων αναγκών τους και των απαιτήσεων των συμπολιτών μας. Ελπίζω, ειδικά μετά τον αγώνα που δώσαμε για να παραμείνει το Νοσοκομείο Καλαμάτας στα Άγονα Α’ και να ενταχθεί και η Κυπαρισσία στα Άγονα Α’ (όταν άλλοι πανηγύριζαν για την αυτονόητη ένταξή της στα Άγονα Β), ότι θα υπάρξει σημαντικός αριθμός αιτήσεων για την κάλυψη όλων των θέσεων, χάρη στα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο χαρακτηρισμός αυτός. Συνεχίζουμε την προσπάθεια να θεραπεύσουμε τα ζητήματα που παρουσιάζει ο υγειονομικός χάρτης της Μεσσηνίας, αθόρυβα, με επίγνωση των αναγκών και των προβλημάτων, συνέπεια και αποτελεσματικότητα, χωρίς ανάγκη πρόσκαιρου εντυπωσιασμού. Γιατί σημασία έχει να δώσουμε στις Μεσσήνιες και τους Μεσσήνιους την υγειονομική φροντίδα που δικαιούνται», κατέληξε ο Μίλτος Χρυσομάλλης.