Ερώτηση Χαρίτση για τον σιδηρόδρομο της Πελοποννήσου

Οπως αναφέρεται, η άρνηση της Hellenic Train να διαθέσει μία ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία για πολιτιστική εκδήλωση στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας, στο πλαίσιο δράσεων που αναδεικνύουν την ιστορική και κοινωνική σημασία της επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο, ήταν η αφορμή για την κατάθεση της ερώτησης.

Ο Αλ. Χαρίτσης και οι άλλοι βουλευτές της Νέας Αριστεράς σημειώνουν ότι “στις 24 Μαΐου ο Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και φορείς διοργανώνει πολυθεματική εκδήλωση, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθεί και η θεατρική παράσταση με θέμα «Περιμένοντας το τραίνο». Για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος είχε αιτηθεί στην Hellenic Train τη δρομολόγηση ειδικής επιβατικής αμαξοστοιχίας αποκλειστικά για συμβολικούς λόγους, χωρίς μεταφορά επιβατών, ώστε να παραμείνει ακινητοποιημένη στον σταθμό ως μέρος της καλλιτεχνικής δράσης και των γυρισμάτων ντοκιμαντέρ για τον σιδηρόδρομο. Ωστόσο, η

Hellenic Train απέρριψε το αίτημα επικαλούμενη αόριστα «επιχειρησιακές και τεχνικές παραμέτρους», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας”.

Ο Αλ. Χαρίτσης και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς επισημαίνουν ότι “η στάση αυτή αποτυπώνει τη συνολική αδιαφορία για τον σιδηρόδρομο της Πελοποννήσου, ο οποίος παραμένει εδώ και χρόνια εκτός λειτουργίας, παρότι το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών προβλέπει την αναβάθμιση και επανασύνδεση της γραμμής Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα με το εθνικό δίκτυο. Την ώρα που σε όλη την Ευρώπη ο σιδηρόδρομος αποτελεί βασικό εργαλείο βιώσιμων μεταφορών και περιφερειακής ανάπτυξης, στην Πελοπόννησο η κυβέρνηση αφήνει το δίκτυο να απαξιώνεται και αρνείται ακόμη και συμβολικές πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη σημασία του”.

Με την ερώτησή τους καλούν τον υπουργό να παρέμβει άμεσα, ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα του Δήμου Καλαμάτας και να διευκρινίσει ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης για το μέλλον του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο.