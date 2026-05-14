Αδωνις σε Μαντά: «”Ανοικτό παράθυρο" για αποσύνδεση Νοσοκομείων Καλαμάτας – Κυπαρισσίας (βίντεο)

Παρέμβαση για το ζήτημα της αποσύνδεσης των Νοσοκομείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας και της διοικητικής αυτοτέλειας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας πραγματοποίησε χθες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Περικλής Μαντάς, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας.

Ο Μεσσήνιος βουλευτής, απευθυνόμενος προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, υπογράμμισε ότι παρότι στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπεται η αποσύνδεση των νοσοκομείων της Αιτωλοακαρνανίας και της Ημαθίας, ενώ σε προηγούμενο νομοσχέδιο είχε προβλεφθεί επίσης αντίστοιχη ρύθμιση για την Πέλλα, το πάγιο αίτημα της Μεσσηνίας για αποσύνδεση των Νοσοκομείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας δεν έχει μέχρι σήμερα καν εξεταστεί από το υπουργείο.

Ο κ. Μαντάς τόνισε ότι από το 2019 μέχρι και σήμερα έχει θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα σε κάθε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, αλλά και μέσω κοινοβουλευτικών αναφορών και παρεμβάσεων από το βήμα της Βουλής.

Όπως σημείωσε, η απάντηση που διαχρονικά δινόταν ήταν ότι το θέμα θα εξεταστεί στο μέλλον, στο πλαίσιο μιας συνολικότερης πολιτικής για την αποσύνδεση νοσοκομείων σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν είναι σαφές με ποια ακριβώς κριτήρια επιλέγονται ορισμένοι νομοί για αποσύνδεση, ενώ άλλοι αποκλείονται, θέτοντας το ερώτημα αν έχει προηγηθεί κάποια σχετική μελέτη ή αξιολόγηση βάσει συγκεκριμένων δεδομένων και αντικειμενικών κριτηρίων.

Ο κ. Μαντάς υπογράμμισε ότι η Μεσσηνία αισθάνεται αδικημένη από αυτή τη στάση της Πολιτείας, ειδικά όταν στην περίπτωση της Κυπαρισσίας υπάρχει διαχρονικά καθολική και έμπρακτη στήριξη του αιτήματος από την τοπική κοινωνία και τους φορείς της περιοχής. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα σχετικά ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας με τη στήριξη όλων των παρατάξεων, καθώς και στις παρεμβάσεις του Εμπορικού Συλλόγου Τριφυλίας, του Συλλόγου Νοσοκομειακών Ιατρών, του Κοινοτικού Συμβουλίου, της Ομοσπονδίας Συλλόγων Τριφυλίας και συνολικά των τοπικών φορέων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στη διαρκή στήριξη που παρέχεται στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας τόσο από τη δημοτική αρχή όσο και από ιδιώτες, επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς και από το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου μέσω δωρεών, ενώ σημείωσε ότι η δημοτική αρχή έχει δεσμευθεί να συμβάλει οικονομικά και στην κάλυψη θέσεων ιατρικού προσωπικού για τη στελέχωση του νοσοκομείου.

Απαντώντας στην παρέμβαση του βουλευτή, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι διαφωνεί επί της αρχής με τις αποσυνδέσεις νοσοκομείων, εκφράζοντας την άποψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούνται μεγαλύτερες δυσκολίες για τα μικρότερα νοσοκομεία, κυρίως ως προς τη στελέχωση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία αρνητική διάθεση απέναντι στη Μεσσηνία και δήλωσε ανοιχτός στην επανεξέταση του ζητήματος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «αν πράγματι αυτό είναι το μεγάλο θέμα της Κυπαρισσίας, να το ξανασυζητήσουμε. Δεν θέλω να είμαι δογματικός».

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι για να μπορέσει να εφαρμοστεί επιτυχώς ένα τέτοιο σχέδιο απαιτείται ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη από την τοπική κοινωνία.

Αναφερόμενος στις περιπτώσεις άλλων περιοχών, σημείωσε ότι στην Πέλλα λήφθηκαν υπόψη ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την παραμεθόριο, στην Αιτωλοακαρνανία υπήρξε έντονη κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, ενώ στην Ημαθία η αποσύνδεση υποστηρίχθηκε λόγω της αντίστοιχης δυναμικότητας των δύο νοσοκομείων.

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της συντηρητικής προσέγγισης που ακολουθεί το υπουργείο, τονίζοντας ότι όλες οι μέχρι σήμερα αποσυνδέσεις θα επαναξιολογηθούν ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μαντάς προανήγγειλε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα αναλάβει πρωτοβουλία για τη διοργάνωση συνάντησης εργασίας με τον υπουργό Υγείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της περιοχής — τον δήμο, τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς — με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών και τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου και τεκμηριωμένου πλαισίου διεκδίκησης για την αποσύνδεση και τη διοικητική αυτοτέλεια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας.