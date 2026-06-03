Ερώτηση Βελόπουλου για την πρόσβαση στη Νέδα

Συγκεκριμένα ο κ. Βελόπουλος μεταξύ άλλων αναφέρει: «Όπως μας ενημέρωσαν, εκφράζεται ανησυχία από τοπικούς φορείς και συλλόγους σε Ηλεία και Μεσσηνία, εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στους καταρράκτες της Νέδας. Η πρόσβαση και από τους δύο νομούς είναι αποκομμένη, ενώ μέρος του μονοπατιού έχει καταρρεύσει.» «Προτίθεστε όπως καταστήσετε εκ νέου ασφαλές και προσβάσιμο το προστατευόμενο και άγριας ομορφιάς τοπίο (καταρράχτες και φαράγγι της Νέδας) για τους επισκέπτες και λάτρεις του εντυπωσιακού αυτού φυσικού μνημείου της Πελοποννήσου;»

Η απάντηση του υπουργού Εσωτερικών που περιλαμβάνει τις απαντήσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σε ότι αφορά τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος , μεταξύ άλλων αναφέρεται « Για το ως άνω περιγραφόμενο, και αποκλειστικά και μόνο, οδικό τμήμα, ήτοι αυτό που οδηγεί από την Αρχαία Φιγαλεία έως και τα όρια του Νομού Ηλείας, σας

ενημερώνουμε ότι, κατά την περίοδο εμφάνισης των δυσμενών καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου του 2026, τα περιορισμένης έκτασης τοπικά κατολισθητικά φαινόμενα που εμφανίστηκαν, επί του εν λόγω οδικού άξονα, αντιμετωπίστηκαν άμεσα και κατά προτεραιότητα, είτε από εργολαβίες συντήρησης που έχει η ΠΔΕ υπό εξέλιξη, είτε μέσω εντολών μίσθωσης μηχανημάτων έργων από την Πολιτική Προστασία, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία επί του εν λόγω οδικού τμήματος.» Επίσης υπάρχει αναφορά και για το μονοπάτι της Νέδας όπου τονίζεται «Αναφορικά με το σκέλος της κοινοβουλευτικής ερώτησης περί κατάρρευσης μέρους μονοπατιού και ανεπαρκών ξύλινων προστατευτικών μέσων ασφαλείας και κλιμάκων, που οδηγεί προς τους καταρράκτες του ποταμού και το φαράγγι της Νέδα, σας ενημερώσουμε ότι η συντήρηση μονοπατιών δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες της ΠΔΕ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, και επειδή το εν λόγω μονοπάτι υπάγεται στα ορειβατικά- πεζοπορικά μονοπάτια, τα οποία αποτελούν δασοτεχνικά έργα βάσει του άρθρου 16 του Ν.998/1979 και ως εκ τούτου εκτελούνται από τις δασικές υπηρεσίες της Ηλείας και της Μεσσηνίας, κατά περίπτωση.

Τέλος, με την υπ΄ αριθμ. 2954/24-06-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΓΣΑ7Λ6-Φ1Ξ), εγκρίθηκε η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας–Κρεστένων και Ζαχάρως, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. στο πλαίσιο του προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» με συνολική δημόσια δαπάνη 21.800.000,00 €. Στο Παράρτημα 1 των έργων Α’ Προτεραιότητας της ανωτέρω απόφασης περιλαμβάνεται η πράξη «Δημιουργία και Ανάπτυξη θεματικών τουριστικών διαδρομών με έμφαση την ανάδειξη και την αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Ζαχάρως». Στο πλαίσιο αυτής της εγκεκριμένης πράξης, έχει ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί μελέτη σε συνεργασία με το Δασαρχείο Ολυμπίας, η οποία προβλέπει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την ασφαλή πρόσβαση και ανάδειξη του φυσικού μνημείου της Νέδας. Παράλληλα, η Στρατηγική προβλέπει δράσεις για τη βελτίωση δασικών μονοπατιών και την αναβάθμιση βασικών μεταφορικών υποδομών σε ορεινούς οικισμούς, ενισχύοντας συνολικά την ασφάλεια και την επισκεψιμότητα της περιοχής.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει προνοήσει για την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων και τη δρομολόγηση των έργων που θα επιλύσουν τα ζητήματα υποδομών στο φαράγγι της Νέδας, σε απόλυτη συνεργασία με τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ και τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.»

Ενώ η απάντηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου μεταξύ άλλων αναφέρει «Η πρόσβαση στους καταρράκτες της Νέδας γίνεται από το χωριό πλατάνια μέσω της 29ης Επαρχιακής οδού. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Ιανουαρίου έως 18 Φεβρουαρίου, δημιουργήθηκε σημαντική κατολίσθηση στην 29η Επ. Οδό τμήμα Πλατάνια – όρια Νομού Μεσσηνίας και πιο συγκεκριμένα πριν τη γέφυρα που συνδέει του δυο νομούς γνωστή ως «γεφύρι Πολύδωρα».

Στο σημείο της κατολίσθησης το πρανές είναι πολύ απότομο με κλίση άνω των 80 μοιρών, πολύ μεγάλο ύψος (άνω των δέκα μέτρων) και η σύσταση του εδάφους είναι αργιλική. Ο όγκος του πρανούς που κατολίσθησε ήταν αρκετά μεγάλος, με αποτέλεσμα να κλείσουν και τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας της οδού. Σημειώνουμε ότι ήταν τέτοιος ο όγκος του νερού, ώστε μαζί με το χώμα κατολίσθησαν και τα δέντρα που υπήρχαν και συγκρατούσαν το πρανές.

Η Δ/νση Τεχνικών έργων ΠΕ Μεσσηνίας θεώρησε σκόπιμο για λόγους ασφαλείας των πολιτών να αφήσει το δρόμο κλειστό και να μην προχωρήσει σε άρση της κατολίσθησης, μέχρι την ολοκλήρωση των φαινομένων και την αποστράγγιση του εδάφους, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα κινδυνέψει διερχόμενο όχημα σε περίπτωση επιδείνωσης του φαινομένου.

Στις 16 Μαρτίου όπου τα φαινόμενα είχαν υποχωρήσει δόθηκε εντολή σε ανάδοχο σχετικής σύμβασης να προχωρήσει σε απομάκρυνση των σαθρών εδαφών από το πρανές με ειδικά διαμορφωμένο γερανό και σε άρση της κατολίσθησης προκειμένου να δοθεί ο δρόμος σε κυκλοφορία. Επιπλέον δόθηκε εντολή να καθαριστεί η παρόδια τάφρος της οδού από πέτρες και φερτά υλικά μέχρι τον οικισμό Πλατάνια.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι η αρμοδιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και δη της ΠΕ Μεσσηνίας αφορά στη συντήρηση της 29 Επαρχιακής Οδού, από Ράχες Κυπαρισσίας – Σιδηρόκαστρο – Αυλώνα – Πλατάνια έως όρια Νομού Μεσσηνίας.

Όσο αφορά το χωμάτινο δρόμο πρόσβασης από το χωριό Πλατάνια στους καταρράκτες της Νέδα, η συντήρησή του δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά του οικείου Δήμου και του Δασαρχείου.

Για την πλήρη αποκατάσταση των κατολισθήσεων στη περιοχή, αλλά και των υπόλοιπων προβλημάτων του δρόμου που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις έχει υποβληθεί τεκμηριωμένο αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών– Πρόγραμμα φυσικών Καταστροφών για χρηματοδότηση συνολικού ύψους 10.900.000€ για το νομό Μεσσηνίας, εκ των οποίων τα 3.000.000€ αφορούν το Δήμο Τριφυλίας και αναμένουμε τη σχετική έγκριση».