Παρέμβαση Χαρίτση για τη δακοκτονία

“Να μη βιώσουν ξανά οι ελαιοπαραγωγοί της Μεσσηνίας την περσινή καταστροφή”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για τον κίνδυνο νέων καθυστερήσεων στη δακοκτονία.

Ειδικότερα, σε ερώτηση προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά και Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, ο Αλ. Χαρίτσης ζητεί άμεσες απαντήσεις για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος δακοκτονίας του 2026, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο νέων καθυστερήσεων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ελαιοπαραγωγή και το εισόδημα χιλιάδων παραγωγών.

Επισημαίνει ότι “η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της αγροτικής οικονομίας της Μεσσηνίας και βέβαια πολλών ακόμη περιοχών της χώρας, ενώ η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου είναι καθοριστική για τη διασφάλιση της παραγωγής και της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου”.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι “η περσινή καλλιεργητική περίοδος στη Μεσσηνία σημαδεύτηκε από σοβαρές απώλειες στην παραγωγή, λόγω ανεπαρκούς και καθυστερημένης δακοκτονίας, με αποτέλεσμα σημαντική οικονομική ζημία για τους παραγωγούς. Μάλιστα, για τις ευθύνες που αποδίδονται στην υλοποίηση του προγράμματος έχουν ήδη κινηθεί δικαστικές διαδικασίες, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Καλαμάτας μετά από προσφυγές αγροτών”.

Ο Αλ. Χαρίτσης, επίσης, σημειώνει πως “παρά το γεγονός ότι έχει εγκριθεί η πρόσληψη 750 εποχικών εργαζομένων για τις ανάγκες της δακοκτονίας του 2026, μέχρι σήμερα παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την πορεία των προσλήψεων, την προμήθεια των αναγκαίων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, καθώς και την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τους ψεκασμούς και την παγιδοθεσία”.

Τέλος, ο βουλευτής ζητεί να ενημερωθεί η Βουλή για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προμήθεια των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των προσλήψεων του προσωπικού ανά Περιφερειακή Ενότητα, την πορεία των εργολαβιών ψεκασμού και παγιδοθεσίας, καθώς και τα συγκεκριμένα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση, ώστε να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις και να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα δακοκτονίας.