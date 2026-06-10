Συνάντηση Μαντά με την Ενωση Προέδρων Κοινοτήτων

Συνάντηση εργασίας με τα μέλη της Ένωσης Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας πραγματοποίησε προχθές ο βουλευτής Περικλής Μαντάς, στο πλαίσιο ενός διευρυμένου κύκλου επαφών και διαβουλεύσεων που έχει ξεκινήσει για τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα και της αγροτικής ανάπτυξης στη Μεσσηνία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Ένωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων από διάφορες περιοχές του νομού, οι οποίοι κατέθεσαν προβληματισμούς, εμπειρίες και προτάσεις σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικός κόσμος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν, μεταξύ άλλων, τα κύρια προβλήματα που επηρεάζουν τον πρωτογενή τομέα, τα θεσμικά και διοικητικά εμπόδια που δυσχεραίνουν την παραγωγική διαδικασία, καθώς και προτάσεις για παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής και για ευρύτερες πολιτικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε έναν πιο ολοκληρωμένο εθνικό σχεδιασμό για την αγροτική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ζητήματα που αφορούν το αυξημένο κόστος παραγωγής, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, την ανάγκη στήριξης των νέων αγροτών, αλλά και στις δυνατότητες που προσφέρουν η καινοτομία, η τεχνολογία και η καλύτερη οργάνωση της παραγωγής.

Παράλληλα, αναδείχθηκε ο κρίσιμος ρόλος των τοπικών κοινοτήτων και των ανθρώπων της υπαίθρου στη διαμόρφωση πολιτικών με πραγματικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά, είναι έκδηλη η ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή και αυξημένη επιδραστικότητα των τοπικών φορέων στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα κάθε περιοχής, δεδομένου ότι υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία και λεπτομερής γνώση των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής, στοιχεία που πολλές φορές μπορεί να παραγνωρίζονται ή να μην αξιοποιούνται επαρκώς.

Από την πλευρά του, ο κ. Μαντάς ευχαρίστησε τα μέλη της Ένωσης Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας για τη συμμετοχή και τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, επισημαίνοντας ότι η γνώση και η εμπειρία των τοπικών κοινωνιών αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ρεαλιστικών και αποτελεσματικών πολιτικών για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Όπως σημείωσε, οι προτάσεις και τα συμπεράσματα που καταγράφονται μέσα από αυτές τις συναντήσεις θα αξιοποιηθούν τόσο στο πλαίσιο των εργασιών της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής όσο και στις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στη Μεσσηνία.