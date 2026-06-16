Ο Μαντάς στη συνεδρίαση για τη Μεσόγειο στο Παλέρμο: “Η Ελλάδα παραμένει δύναμη σταθερότητας”

Στις εργασίες της Συνεδρίασης της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο (PA-UfM), που πραγματοποιήθηκαν στο Παλέρμο στις 13 Ιουνίου, συμμετείχε ο βουλευτής Περικλής Μαντάς.

Κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση με θέμα: «Η Κοινοβουλευτική Διπλωματία και η Ειρήνη στην περιοχή της Μεσογείου», ο κ. Μαντάς υπογράμμισε ότι η Μεσόγειος βρίσκεται αντιμέτωπη με σύνθετες γεωπολιτικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν συντονισμένες απαντήσεις στη βάση του διαλόγου, της συνεργασίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, επισημαίνοντας την ανάγκη απρόσκοπτης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και επανεκκίνησης μιας πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει σε συμφωνημένη λύση δύο κρατών, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, ο Μεσσήνιος βουλευτής επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στη σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, καθώς και στην πλήρη εφαρμογή της Απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας, των μειονοτήτων και των ευάλωτων κοινοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

«Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων, η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τη μόνη ασφαλή βάση για ένα κοινό μέλλον ειρήνης και ευημερίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαντάς, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα παραμένει δύναμη σταθερότητας και γέφυρα συνεννόησης στη Μεσόγειο, συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ λαών, πολιτισμών και κρατών».

Ο κ. Μαντάς τόνισε ακόμη ότι οι εξελίξεις στη Γάζα, στη Συρία, στον Λίβανο και στην ευρύτερη περιοχή επηρεάζουν συνολικά τη Μεσόγειο και καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των βόρειων και των νότιων ακτών της, στη βάση της αλληλεγγύης, της κοινής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Κλείνοντας την παρέμβασή του, υποστήριξε την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο ως μόνιμης πλατφόρμας διαλόγου και συνεργασίας. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για ενεργή συμμετοχή των νέων, των γυναικών και της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση ενός πιο ειρηνικού, ασφαλούς και συμπεριληπτικού μέλλοντος για τη Μεσόγειο.