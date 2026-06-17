Ερώτηση Βελόπουλου για το Περιβαλλοντικό Πάρκο στο Νέδοντα

Ερώτηση για τις καθυστερήσεις που καταγράφονται στην υλοποίηση του Περιβαλλοντικού Πάρκου Νέδοντα στην Καλαμάτα και τη μετεγκατάσταση των συνεργείων της ΔΕΥΑΚ κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και βουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος.

Στην ερώτησή του επισημαίνει ότι, παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις που έχουν διατυπωθεί από το 2011 έως και το 2024, το έργο παραμένει στάσιμο. Όπως αναφέρει, η απουσία ολοκληρωμένης μελέτης για το πάρκο και τον προβλεπόμενο ποδηλατόδρομο δεν επιτρέπει την αναζήτηση χρηματοδοτικού εργαλείου για την υλοποίησή του.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η αξιοποίηση της προστατευόμενης περιοχής Natura που προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δίπλα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας εμποδίζεται και από την παραμονή των συνεργείων της ΔΕΥΑΚ στον χώρο. Σύμφωνα με την ερώτηση, έχει ήδη επιλεγεί δημοτική έκταση στον βιολογικό καθαρισμό για τη μετεγκατάστασή τους, ωστόσο η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Ο κ. Βελόπουλος τονίζει ότι η Καλαμάτα έχει χαρακτηριστεί Πράσινη Ευρωπαϊκή Πόλη και ζητά την άμεση συνδρομή των αρμόδιων υπουργείων τόσο για την εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης όσο και για τη χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης των συνεργείων, προκειμένου να δημιουργηθεί ο προβλεπόμενος πνεύμονας πρασίνου στην περιοχή.

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ζητά να πληροφορηθεί τους λόγους της καθυστέρησης στη σύνταξη της μελέτης για το Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέδοντα και τον ποδηλατόδρομο, καθώς και τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει το ΥΠΕΝ για την ολοκλήρωσή της και την εξεύρεση χρηματοδότησης. Επίσης, ερωτά με ποιο πρόγραμμα θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί η μετεγκατάσταση των συνεργείων της ΔΕΥΑΚ στον βιολογικό καθαρισμό.