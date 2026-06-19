Επίκαιρη ερώτηση Χαρίτση για δανειολήπτες

“Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και καθολικά”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης σε επίκαιρη ερώτησή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, για “το κρίσιμο ζήτημα της εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, που δίνει οριστική λύση σε χιλιάδες δανειολήπτες του «νόμου Κατσέλη»”.

Ο Αλ. Χαρίτσης σημειώνει πως “η Ολομέλεια έκρινε τελεσίδικα και αμετάκλητα ότι, μετά τη δικαστική ρύθμιση της οφειλής, ο εκτοκισμός δεν μπορεί να γίνεται επί του συνόλου του ανεξόφλητου κεφαλαίου, αλλά επί των επιμέρους καταβολών που ορίζει η δικαστική απόφαση” κι επισημαίνει: “Πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που δικαιώνει χιλιάδες δανειολήπτες και βάζει τέλος στις παράνομες πρακτικές τραπεζών, servicers και funds που επί σειρά ετών επέμεναν σε εκτοκισμούς επί του συνολικού κεφαλαίου με υπέρμετρη και εξοντωτική επιβάρυνση των οφειλετών”.

Ο Μεσσήνιος βουλευτής παρατηρεί ότι “αντί από την πλευρά της κυβέρνησης να υπάρξει πρόνοια για την άμεση και καθολική εφαρμογή της, δρομολογούνται μεθοδικά «ερμηνευτικές» λογικές που αντί της απαιτούμενης συμμόρφωσης οδηγούν σε ανατροπή του δεδικασμένου του Αρείου Πάγου” και υπογραμμίζει: “Ο υπουργός Οικονομικών μάλιστα δήλωσε ότι «η απόφαση δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο και ότι το υπουργείο τη μελετά και αναζητείται ισορροπία μεταξύ της προστασίας των πολιτών και της ευστάθειας του συστήματος». Δηλαδή, η συμμόρφωση με την απόφαση του Αρείου Πάγου εξαρτάται από τη μη διατάραξη των επιχειρηματικών συμφερόντων αυτών που έχασαν τη δίκη. Είναι σαφές ότι η Ολομέλεια του ΑΠ δεν θέσπισε κάποιον νέο κανόνα δικαίου αλλά αποκατέστησε τον ορθό τρόπο εφαρμογής του νόμου και συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα επιλογής ως προς τη συμμόρφωση ούτε δυνατότητα διατήρησης απαιτήσεων που υπολογίστηκαν με τρόπο τον οποίο το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε μη σύννομο”.

Ο Αλ. Χαρίτσης θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα στον αρμόδιο υπουργό: “1. Αναγνωρίζει η κυβέρνηση ότι η ΟλΑΠ 6/2026 δεσμεύει πλήρως και καθολικά τράπεζες, servicers και funds ως προς τον τρόπο εκτοκισμού των οφειλών που έχουν υπαχθεί στον ν. 3869/2010; 2. Πώς και με ποιο χρονοδιάγραμμα η κυβέρνηση θα υποχρεώσει τράπεζες, servicers και funds να συμμορφωθούν προς την ΟλΑΠ 6/2026, προβαίνοντας σε επανυπολογισμό των απαιτήσεων που προσδιορίστηκαν, με βάση τον τρόπο εκτοκισμού που απορρίφθηκε από την Ολομέλεια, σε επανεκκαθάριση των σχετικών ρυθμίσεων και σε διόρθωση των χρεώσεων που προέκυψαν από την εφαρμογή της μη σύννομης αυτής ερμηνείας;”