Ερώτηση Χαρίτση για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

“Ασαφής η πραγματική πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης λίγο πριν την ολοκλήρωσή του”, τονίζουν ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης και άλλοι 6 ανεξάρτητοι βουλευτές της Αριστεράς, σε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων στη Βουλή, “για την άκρως προβληματική εικόνα από την εξέλιξη υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο βρίσκεται ήδη στην τελική και πλέον κρίσιμη φάση υλοποίησής του”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι “η κυβέρνηση, μέχρι σήμερα, παρουσιάζει συστηματικά την πορεία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ως μια αδιαμφισβήτητη επιτυχία, επικαλούμενη κυρίως το ύψος των εκταμιεύσεων. Ωστόσο η εικόνα αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα”. Κι εξηγούν ότι “ο μηχανισμός του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν συνδέει τις πληρωμές αυτόματα με την ολοκλήρωση των έργων, αφού τις συνδέει με την επίτευξη οροσήμων, τα οποία μάλιστα αναθεωρούνται και τροποποιούνται. Συνεπώς, η εκταμίευση πόρων δεν συνδέεται άμεσα ούτε με την παραγωγή του αναμενόμενου κοινωνικού, αναπτυξιακού και θεσμικού αποτελέσματος”.

Οι 7 ανεξάρτητοι βουλευτές της Αριστεράς κάνουν αναφορά στα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, “σύμφωνα με τα οποία παρά τις υψηλές εκταμιεύσεις, απομένει η ολοκλήρωση σχεδόν του μισού αριθμού των οροσήμων και στόχων του ελληνικού Σχεδίου” και σημειώνουν: “Οι Δήμοι εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία και προειδοποιούν ότι το χρονοδιάγραμμα είναι ασφυκτικό και ειδικά έργα που εντάχθηκαν στο ΤΑΑ σε δεύτερη ή τρίτη φάση δεν θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν εγκαίρως, ζητώντας παράλληλα να εξασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησής τους για να μη μείνουν ανοιχτά εργοτάξια και «σκαμμένες πόλεις”.

Καταλήγοντας, εκτιμούν πως “συμπερασματικά, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καταγράφεται ως η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την αναγκαία αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, την άμβλυνση των ανισοτήτων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Ενώ ο στόχος της ανθεκτικότητας παραμένει κενός περιεχομένου αφού το τελικό αποτύπωμα του ΤΑΑ στην ελληνική οικονομία θα είναι ελάχιστο”.

Μεταξύ των ερωτημάτων που απευθύνουν στον αρμόδιο υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, είναι για: “Τα ορόσημα που πρέπει να ολοκληρωθούν εντός της ασφυκτικής προθεσμίας της 31ης Αυγούστου, καθώς και στοιχεία που αφορούν την αναθεώρησή των οροσήμων του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» και την τελευταία πρόταση αναθεώρησης που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ορόσημα που κινδυνεύουν να μην ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα και τον προϋπολογισμό που αντιστοιχεί σε αυτά, καθώς και τα έργα που κινδυνεύουν να μην ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα, τον προϋπολογισμό και την τύχη των σχετικών πόρων, καθώς και τη διασφάλιση της συνέχισης χρηματοδότησης. Τα έργα που έχουν μέχρι σήμερα απενταχθεί από το ΤΑΑ, τον προϋπολογισμό τους και αν μεταφέρθηκαν αλλού για χρηματοδότηση. Την κλαδική, γεωγραφική και επιχειρησιακή κατανομή των πόρων του δανειακού σκέλους του ΤΑΑ, τον αριθμό των ΜμΕ που έχουν λάβει δάνεια και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στο σύνολο των δανείων”.