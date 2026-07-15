Ερώτηση Χαρίτση για πορεία τιμών ελαιολάδου

“Σε αδιέξοδο οι ελαιοπαραγωγοί από την κατάρρευση των τιμών του ελαιολάδου. Xωρίς σχέδιο και χωρίς αποτελεσματικές παρεμβάσεις η κυβέρνηση”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, σε ερώτησή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά.

Ο Αλ. Χαρίτσης υπογραμμίζει το αδιέξοδο, στο οποίο έχει περιέλθει ο ελαιοκομικός τομέας, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς που βλέπουν τις τιμές του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου να καταρρέουν σε επίπεδα που δεν καλύπτουν ούτε καν το κόστος παραγωγής.

Σημειώνει πως “η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στη Μεσσηνία, όπου η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί τον βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και το κύριο εισόδημα χιλιάδων οικογενειών. Παρά το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής παραμένει στα ύψη, με ακριβότερη ενέργεια, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα και εργατικά, η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στήριξη του κλάδου.

Την ίδια στιγμή, μεγάλο μέρος της φετινής παραγωγής παραμένει αδιάθετο, στερώντας πολύτιμη ρευστότητα από τους παραγωγούς λίγο πριν από τη νέα συγκομιδή. Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι καταγγελίες για παράνομες ελληνοποιήσεις και νοθεία εισαγόμενων ποσοτήτων ελαιολάδου. Αν οι καταγγελίες αυτές επιβεβαιώνονται, πρόκειται για πρακτικές που πλήττουν ευθέως το εισόδημα των Ελλήνων παραγωγών, αμαυρώνουν τη διεθνή φήμη του ελληνικού ελαιολάδου και εξαπατούν τους καταναλωτές. Ωστόσο, η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην δίνει σαφείς απαντήσεις για την έκταση των ελέγχων και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εποπτείας”.

Ο Αλ. Χαρίτσης επισημαίνει ότι “ενώ οι παραγωγοί πωλούν το ελαιόλαδό τους σε τιμές που σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται κάτω από τα 4 ευρώ το κιλό, οι καταναλωτές συνεχίζουν να το αγοράζουν σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Η τεράστια αυτή απόκλιση αποκαλύπτει σοβαρές στρεβλώσεις στην αλυσίδα εμπορίας, με χαμένους τόσο τους παραγωγούς όσο και τα ελληνικά νοικοκυριά”.

Τέλος, ο Μεσσήνιος βουλευτής καλεί τον υπουργό να απαντήσει εάν η κυβέρνηση προτίθεται επιτέλους να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων στήριξης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ελαιολάδου, την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων περιθωρίων κέρδους στην αγορά και την πάταξη των παράνομων ελληνοποιήσεων.