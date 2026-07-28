Ικανοποίηση Μαντά για την ενίσχυση του θεσμού των προέδρων Κοινοτήτων

Στην υλοποίηση δύο σημαντικών παρεμβάσεων για την ουσιαστική ενίσχυση του θεσμού των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων προχωρά η κυβέρνηση, με την αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσής τους και τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής πάγιας προκαταβολής, η οποία, μετά από σχετική βελτίωση της διάταξης, θα μπορεί να αποδίδεται πλέον δύο φορές τον χρόνο, ώστε να αξιοποιείται με μεγαλύτερη ευελιξία για την κάλυψη των αναγκών των τοπικών κοινωνιών.

Πρόκειται για δύο ζητήματα τα οποία είχε αναδείξει το προηγούμενο διάστημα ο βουλευτής Περικλής Μαντάς, τόσο από το βήμα της Βουλής όσο και στο πλαίσιο των επαφών του με την Ένωση Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας, μεταφέροντας στην κυβέρνηση τις προτάσεις και τα αιτήματα των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, με τη νέα ΚΥΑ 707/2026 τα έξοδα κίνησης των προέδρων αντικαθίστανται από έξοδα παράστασης, τα οποία συνδέονται πλέον με την αντιμισθία του Δημάρχου. Με την ίδια απόφαση προβλέπεται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ανάλογα με την απόσταση της κοινότητας από την έδρα του δήμου, η οποία κυμαίνεται από 50 έως 150 ευρώ μηνιαίως. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μαντάς ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών να εξεταστεί το ζήτημα της φορολόγησης των νέων εξόδων παράστασης, ώστε το όφελος της αύξησης να αποδοθεί στο σύνολό του στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Παράλληλα, με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πρόσφατα ψηφίστηκε, καθιερώνεται η υποχρεωτική πάγια προκαταβολή για όλες τις δημοτικές κοινότητες, ενώ με τροποποίηση της σχετικής διάταξης προβλέπεται η δυνατότητα απόδοσής της δύο φορές ετησίως. Με το νέο αυτό πλαίσιο κάθε κοινότητα αποκτά ένα θεσμοθετημένο χρηματοδοτικό εργαλείο για την κάλυψη μικρών αλλά ουσιαστικών αναγκών της καθημερινότητας, ενώ η δυνατότητα απόδοσης της πάγιας προκαταβολής δύο φορές τον χρόνο καθιστά τη διαχείρισή της πιο ευέλικτη και αποτελεσματική, έτσι ώστε οι Πρόεδροι να μπορούν να ανταποκρίνονται ταχύτερα σε ζητήματα που απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις.

Συνολικά, οι δύο αυτές μεταρρυθμίσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναβάθμισης του ρόλου των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Από τη μία πλευρά αναγνωρίζεται έμπρακτα η καθημερινή προσφορά τους μέσα από ένα δικαιότερο πλαίσιο αποζημίωσης, ενώ από την άλλη ενισχύονται τα διαθέσιμα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να επιλύουν αποτελεσματικότερα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών. Πρόκειται για δύο αλλαγές που ανταποκρίνονται σε πάγια αιτήματα των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων και ενισχύουν τόσο τη θεσμική τους θέση όσο και την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.

Όπως έχει επισημάνει επανειλημμένα ο κ. Μαντάς, οι πρόεδροι των Κοινοτήτων αποτελούν την πρώτη επαφή των πολιτών με την αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα στα χωριά και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Η ουσιαστική στήριξη του έργου τους δεν αποτελεί απλώς αναγνώριση της προσφοράς τους, αλλά και βασική προϋπόθεση για μια αποτελεσματικότερη και πιο ανθρώπινη τοπική αυτοδιοίκηση, που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον πολίτη.