Αμεση αντικατάσταση του ασθενοφόρου στη Μάνη ζητεί ο Χαρίτσης

Ο Αλ. Χαρίτσης ζητεί την άμεση αντικατάσταση του ασθενοφόρου που διατέθηκε για την κάλυψη του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου.

Αναφέρει ότι “στις 27 Αυγούστου το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου εξετράπη της πορείας του κατά την επιστροφή του από το Νοσοκομείο Καλαμάτας και τέθηκε εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Η 6η ΥΠΕ ανακοίνωσε την κάλυψη των αναγκών της περιοχής με εναλλακτικές λύσεις και από τις 4 Σεπτεμβρίου με δεύτερο ασθενοφόρο” και παρατηρεί: “Το όχημα που διατέθηκε, ωστόσο, είναι περίπου 30 ετών και έχει σχεδόν 1 εκ. χιλιόμετρα. Παρά το γεγονός ότι η 6η ΥΠΕ το χαρακτηρίζει «ασφαλές και επιχειρησιακά διαθέσιμο», προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για την καταλληλότητά του για τη διακομιδή ασθενών σε μια περιοχή με ιδιαίτερο οδικό και γεωγραφικό ανάγλυφο”.

Ο Αλ. Χαρίτσης ζητεί από τον υπουργό Υγείας να απαντήσει με ποια τεχνικά και επιχειρησιακά κριτήρια κρίθηκε κατάλληλο το συγκεκριμένο όχημα, ποιος πραγματοποίησε τον σχετικό έλεγχο και τι αναφέρεται στη σχετική τεχνική έκθεση – πιστοποίηση.

“Η αντικατάσταση ενός ασθενοφόρου που τέθηκε εκτός λειτουργίας με ένα όχημα 30 ετών και με σχεδόν 1 εκ. χιλιόμετρα δεν αποτελεί ουσιαστική ενίσχυση. Είναι ένα προσωρινό μπάλωμα σε ένα πρόβλημα που απαιτεί μόνιμη και αξιόπιστη λύση. Η Δυτική Μάνη δεν είναι περιοχή δεύτερης κατηγορίας», τονίζει ο Αλ. Χαρίτσης, ζητώντας την άμεση διάθεση σύγχρονου και αξιόπιστου ασθενοφόρου στο Κ.Υ. Αγίου Νικολάου.