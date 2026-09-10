Μαντάς για Κ.Υ. Αγίου Νικολάου: “Νέο ασθενοφόρο έως τέλος Σεπτεμβρίου”

«Πρώτα απ’ όλα οφείλουμε μια συγγνώμη στους πολίτες της Μάνης για την αναστάτωση και την ανασφάλεια που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες με το ζήτημα του ασθενοφόρου. Στην υγεία και ιδιαίτερα σε μια επείγουσα στιγμή, ο πολίτης πρέπει να αισθάνεται ότι η Πολιτεία είναι δίπλα του. Και όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα, δική μας ευθύνη δεν είναι να το ωραιοποιούμε, αλλά να το αναγνωρίζουμε και, κυρίως, να το λύνουμε. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε άμεσα σε συνεννόηση με όλους τους αρμόδιους φορείς. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται προσωρινά με τη μετακίνηση ασθενοφόρου από την Κυπαρισσία, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αγ. Νικολάου. Και το σημαντικότερο, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, προγραμματίζεται η παραλαβή νέου ασθενοφόρου που θα δώσει μόνιμη λύση στο πρόβλημα.

Δεν ισχυρίζομαι ότι όλα λειτουργούν πάντα όπως θα θέλαμε. Αυτό που μπορώ όμως να πω είναι ότι είμαστε εδώ, ακούμε, παρεμβαίνουμε και διορθώνουμε ό,τι χρειάζεται. Θέλω όμως να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στα πληρώματα του ΕΚΑΒ και σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή. Είναι αυτοί που, πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες, καλούνται να ανταποκριθούν άμεσα και να προστατεύσουν το πολύτιμο αγαθό της ανθρώπινης ζωής. Η δική μας υποχρέωση είναι να τους εξασφαλίζουμε τα μέσα που χρειάζονται για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και αυτή την υποχρέωση οφείλουμε να την υπηρετούμε κάθε μέρα».