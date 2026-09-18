Συνάντηση Βλάση - Μαντά για Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Τριφυλία

Για την ίδρυση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στην Τριφυλία πραγματοποιήθηκε συνάντηση του βουλευτή Μεσσηνίας Περικλή Μαντά με τον υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστα Βλάση, κατά την οποία μεταφέρθηκε το αίτημα και η ισχυρή βούληση της τοπικής κοινωνίας για τη δημιουργία μιας νέας εκπαιδευτικής δομής στην περιοχή.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου Τριφυλίας Νίκος Φρούσος και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σπηλιάς του δήμου Τριφυλίας Κανέλλος Κανελλόπουλος.

Όπως επισημάνθηκε, ο Δήμος Τριφυλίας έχει ήδη λάβει σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει καταθέσει επίσημα αίτημα προς το υπουργείο Παιδείας, με το ενδιαφέρον των κατοίκων της περιοχής για τη δυνατότητα φοίτησης σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας να είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο. Παράλληλα, ο δήμος έχει δεσμευτεί για την πραγματοποίηση των αναγκαίων κτιριακών παρεμβάσεων, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της σχολικής μονάδας.

Ως χώρος λειτουργίας έχει προταθεί κατάλληλο κτίριο στην Κοινότητα Σπηλιάς, η οποία βρίσκεται περίπου στο κέντρο της έκτασης του δήμου Τριφυλίας και διαθέτει έναν ιδιαίτερο χώρο με αξιόλογα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Σημαντική συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξε η πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Σπηλιάς, τόσο για την αρχική ιδέα όσο και για την αξιοποίηση της συγκεκριμένης υποδομής στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Μαντάς τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που έχουν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για τις αγροτικές και περιφερειακές περιοχές, όπου οι αποστάσεις από τις υφιστάμενες δομές, αλλά και τα ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, δημιουργούν πρόσθετες ανάγκες πρόσβασης στην εκπαίδευση. «Η δυνατότητα να επιστρέψει ένας άνθρωπος στην εκπαίδευση, να ολοκληρώσει τα βασικά βήματα και να αποκτήσει νέες δεξιότητες είναι μια ουσιαστική δυνατότητα προσωπικής εξέλιξης, κοινωνικής συμμετοχής και επαγγελματικής προοπτικής. Η επιλογή της Σπηλιάς δείχνει στην πράξη ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν να πρωταγωνιστούν στην αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών των πολιτών και να αποτελούν μέρος της λύσης για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιφέρειας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο βουλευτής.

Αναφορικά με τη στάση του υπουργείου, ο υφυπουργός σημείωσε ότι το αίτημα αντιμετωπίζεται θετικά, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα να συζητηθούν τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την υλοποίησή του. Στόχος είναι, εφόσον ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, η νέα σχολική μονάδα να μπορέσει να ξεκινήσει τη λειτουργία της τον Οκτώβριο του 2027, με την έναρξη της σχολικής περιόδου 2027-2028.

Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο το αυξημένο ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί, απευθύνεται κάλεσμα στους κατοίκους της Τριφυλίας που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος. Μέσω της καταγραφής του ενδιαφέροντος των πολιτών θα υπάρξει η δυνατότητα για περαιτέρω τεκμηρίωση της ανάγκης για τη δημιουργία της σχολικής μονάδας, καθώς και θα ενισχυθεί έμπρακτα η προώθηση του αιτήματος προς υλοποίηση από το υπουργείο Παιδείας.