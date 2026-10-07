Χαρίτσης: “Nα αποσυρθεί το νέο πλαίσιο για τις σχολικές επισκέψεις”

“Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ελεγκτές επιχειρήσεων”, επισημαίνει ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης και ζητεί “να αποσυρθεί το νέο πλαίσιο για τις σχολικές επισκέψεις”.

Ειδικότερα, ο Αλ. Χαρίτσης μετέφερε στη Βουλή την έντονη διαμαρτυρία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις σχολικές εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις μαθητικές μετακινήσεις, καταθέτοντας σχετική κοινοβουλευτική αναφορά προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως επισημαίνουν με επιστολή διαμαρτυρίας οι εκπαιδευτικοί, η νέα υπουργική απόφαση επιβαρύνει σημαντικά τα σχολεία με μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία για τις μετακινήσεις με μισθωμένα λεωφορεία. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαχειριστούν προσκλήσεις ενδιαφέροντος, να ελέγχουν δικαιολογητικά υποψηφίων αναδόχων, να αξιολογούν προσφορές και παράλληλα να ελέγχουν τους χώρους στους οποίους πραγματοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις.

Την ίδια στιγμή, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη την αποκλειστική παιδαγωγική ευθύνη και την επίβλεψη των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, δεν είναι εύλογο ο εκπαιδευτικός να καλείται ταυτόχρονα να λειτουργεί ως “παιδαγωγός, διοργανωτής μεταφοράς και ελεγκτής επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων”.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν την άμεση απόσυρση της απόφασης και τη διαμόρφωση ενός νέου, λειτουργικού πλαισίου, με απλούστερες διαδικασίες για τις ημερήσιες μετακινήσεις, ουσιαστικούς ελέγχους των μεταφορέων και των χώρων από τις αρμόδιες αρχές, σαφή οριοθέτηση των ευθυνών των εκπαιδευτικών και δημόσια κάλυψη του κόστους, ώστε κανένα παιδί να μην αποκλείεται από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Ο Αλ. Χαρίτσης ζητεί από την υπουργό Παιδείας να ενημερώσει την Βουλή για τις ενέργειες, στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα που έχουν ανακύψει.