Μεσσηνία: Δεσμεύσεις Μενδώνη σε Λαμπρόπουλο για τα πολιτιστικά μνημεία

Τα έργα και οι παρεμβάσεις σε σημαντικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Μεσσηνίας βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και βουλευτή Μεσσηνίας Ιωάννη Λαμπρόπουλου με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση του υφυπουργού, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η συνέχιση των ανασκαφών στην Αρχαία Μεσσήνη και την Αρχαία Θουρία, τα μουσεία της Αρχαίας Μεσσήνης και της Χώρας, το Κάστρο της Μεθώνης, το καθολικό της Ιεράς Μονής Βουλκάνου και οι προσλήψεις φυλακτικού προσωπικού στην Αρχαία Μεσσήνη. Ο κ. Λαμπρόπουλος αναφέρει ακόμη ότι η υπουργός Πολιτισμού τον διαβεβαίωσε για τη χρηματοδότηση ολοκλήρωσης του Μουσείου της Χώρας και για την άμεση προκήρυξη του διαγωνισμού της μελέτης για το νέο Μουσείο της Αρχαίας Μεσσήνης, μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης για τις απαλλοτριώσεις.

Αναλυτικά, στη γραπτή δήλωσή του ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος αναφέρει:

«Σε συνάντηση που είχαμε χθες στο υπουργείο Πολιτισμού με την υπουργό Λίνα Μενδώνη, συζητήσαμε για μια σειρά θεμάτων, που αφορούν τα πολιτιστικά μνημεία του Νομού Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, εξετάσαμε τη συνέχιση των ανασκαφών στην Αρχαία Μεσσήνη και την Αρχαία Θουρία, τα Μουσεία της Αρχαίας Μεσσήνης και της Χώρας, το Κάστρο της Μεθώνης, το Καθολικό της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, αλλά και τις προσλήψεις φυλακτικού προσωπικού στον Χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.

Η κ. Μενδώνη διαβεβαίωσε για χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης του Μουσείου της Χώρας, καθώς και για την άμεση προκήρυξη του διαγωνισμού της Μελέτης, σχετικά με την κατασκευή του Νέου Μουσείου στην Αρχαία Μεσσήνη, μετά την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης για τις απαλλοτριώσεις.

Επίσης, αναφέρθηκε στη συνέχιση των αναστηλώσεων και ανασκαφών στην Αρχαία Μεσσήνη και την Αρχαία Θουρία, στις διαδικασίες για την προστασία του Κάστρου της Μεθώνης και την αποκατάσταση των ζημιών στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Βουλκάνου.

Ευχαρίστησα την υπουργό Πολιτισμού, κ. Μενδώνη και εξήρα το τεράστιο έργο που έχει προσφέρει στον Πολιτισμό, την Ιστορία μας, τη Χώρα και ιδιαιτέρως τη Μεσσηνία, καθώς πάντα με βαθιά γνώση των θεμάτων σπεύδει, προγραμματίζει, χρηματοδοτεί, αποκαθιστά, αναστηλώνει, διαφυλάσσει την πολιτιστική μας κληρονομιά και την παραδίδει στις επόμενες γενιές των Ελλήνων και όλης της ανθρωπότητας».