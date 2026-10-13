Συνάντηση Μητσοτάκη – Λαμπρόπουλου χθες στο Μαξίμου: Συζήτηση για τα σημαντικά θέματα της Μεσσηνίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υφυπουργού, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα προβλήματα του ελαιοκομικού τομέα, καθώς και για τα χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, τους γεωργούς νεαρής ηλικίας και την κατασκευή θερμοκηπίων.

Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, με ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία υποδομών για τη διαχείριση του νερού, όπως οι μικροί ταμιευτήρες, οι λιμνοδεξαμενές και τα μικρά φράγματα.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ακόμη ο αυτοκινητόδρομος Τσακώνα – Πύργος, η εκτός σχεδίου δόμηση, η ανέγερση φοιτητικής εστίας και Αστυνομικού Μεγάρου στην Καλαμάτα, η δημιουργία Πρότυπης Ναυτικής Ακαδημίας στη Μεσσήνη και η κατασκευή της γέφυρας στη Βαλύρα, η οποία οδηγεί στην Αρχαία Μεσσήνη.

Μετά τη συνάντηση, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος δήλωσε:

«Ευχαρίστησα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το ενδιαφέρον του και την καθοριστική συμβολή του στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής στην Μεσσηνία, όπως ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη, το αεροδρόμιο, τα μεγάλα αρδευτικά φράγματα του Μιναγιώτικου και του Φιλιατρινού και πολλά άλλα μικρότερα έργα, που εκτελούν οι δήμοι και η Περιφέρεια Πελοποννήσου».