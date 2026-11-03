Ερώτηση Χαρίτση για τις δυσκολίες ελαιοπαραγωγών

“Σε αδιέξοδο οι ελαιοπαραγωγοί. Το υψηλό κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές πώλησης απειλούν το μέλλον της ελαιοκαλλιέργειας. Απαιτούνται άμεσα μέτρα”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης σε ερώτησή του προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, για το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές πώλησης ελαιολάδου.

Αναλυτικά, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλότατο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές πώλησης αλλά και δραματική έλλειψη ρευστότητας εξαιτίας των καθυστερήσεων στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων, φέρνει στη Βουλή, με ερώτησή του ο Αλ. Χαρίτσης.

Όπως επισημαίνει, η ελαιοκαλλιέργεια, βασικός πυλώνας της αγροτικής οικονομίας – και ιδιαίτερα κρίσιμη για τη Μεσσηνία - βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ολοένα δυσκολότερη οικονομική πραγματικότητα. Το υψηλό κόστος καυσίμων, λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την έλλειψη εργατικών χεριών και το αυξημένο κόστος συγκομιδής, συρρικνώνουν δραστικά το εισόδημα των παραγωγών. Σε αυτά προστίθενται οι σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, δημιουργώντας πλέον ορατό κίνδυνο εγκατάλειψης της καλλιέργειας, με συνέπειες για τις τοπικές οικονομίες, την κοινωνική συνοχή της υπαίθρου και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Ο Αλ. Χαρίτσης αναφέρεται και στις απαράδεκτες καθυστερήσεις των αγροτικών ενισχύσεων μετά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Η κυβερνητική επιλογή που υποτίθεται ότι θα έλυνε τα χρόνια προβλήματα του συστήματος πληρωμών έχει δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα και καθυστερήσεις. Η έλλειψη ρευστότητας, σύμφωνα με τον κ. Χαρίτση, “δεν περιορίζεται στην αδυναμία κάλυψης των αυξημένων εξόδων συγκομιδής. Λειτουργεί και ως πρόσθετος μοχλός συμπίεσης των τιμών του ελαιολάδου, καθώς οι παραγωγοί αναγκάζονται να διαθέτουν το προϊόν τους αμέσως μετά τη συγκομιδή, ακόμη και σε πολύ χαμηλές τιμές, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις”.

Ακόμα, σημειώνει την ανάγκη για άμεσα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και για την ύπαρξη μιας συνεκτικής στρατηγικής για την ενίσχυση συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, της συλλογικής διαπραγμάτευσης, της τυποποίησης και των εξαγωγών επώνυμου ελληνικού ελαιολάδου, ώστε μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας να παραμένει στους ίδιους τους παραγωγούς.

Με την ερώτησή του ο Αλ. Χαρίτσης ζητεί από την κυβέρνηση συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις για: Τη στήριξη του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών και τη μείωση του κόστους

παραγωγής και συγκομιδής, ιδιαίτερα λόγω της έλλειψης εργατικών χεριών. Την άμεση αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στις αγροτικές ενισχύσεις του ΟΣΔΕ 2026 και την ανακοίνωση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εξόφλησης. Την αξιοποίηση δημόσιων προμηθειών και κοινωνικών προγραμμάτων για τη διάθεση πιστοποιημένου ελληνικού ελαιολάδου ΠΟΠ/ΠΓΕ, με ταυτόχρονη στήριξη των παραγωγών και των ευάλωτων νοικοκυριών. Την ενίσχυση των συνεταιρισμών, της τυποποίησης και των εξαγωγών, ώστε να βελτιωθεί η διαπραγματευτική θέση των ελαιοπαραγωγών.

Τέλος, ο μεσσήνιος βουλευτής υπογραμμίζει ότι “η επιβίωση της ελαιοκαλλιέργειας δεν είναι μόνο ζήτημα προστασίας του αγροτικού εισοδήματος. Είναι ζήτημα διατήρησης της παραγωγικής βάσης, της ζωής στην ελληνική περιφέρεια και της επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας”.