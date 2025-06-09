«Πεσμένο στο δάσος - Η δεύτερη ζωή ενός δέντρου»

VALENTINA VOTTARDI - DANIO MISEROCCHI - MACIEJ MICHNO



Ίσως έχεις δει στο δάσος κάποιο δέντρο πεσμένο, χτυπημένο από μια καταιγίδα και μπορεί να έχεις σκεφτεί ότι είναι απλώς ένα «νεκρό ξύλο». Κι όμως, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο θα μάθεις ότι ένα πεσμένο δέντρο παρέχει τροφή, προστασία και καταφύγιο για πολλά ζώα. Μπορεί ακόμα να γίνει μια εξαιρετική παιδική χαρά για τα λυκόπουλα ή για τα αρκουδάκια που χρησιμοποιούν τα πεσμένα δέντρα ως όργανα γυμναστικής. Για πολλά θηλαστικά, όπως οι σκίουροι και οι νυφίτσες, ένας κορμός στο έδαφος μπορεί να είναι ένας εξαιρετικά σύντομος δρόμος ή μια γέφυρα για να διασχίσουν ένα ρυάκι. Αυτό το φαινομενικά νεκρό ξύλο κατοικείται από ζωή και συντηρεί τον φυσικό κύκλο της φύσης και τη βιοποικιλότητα του δάσους. Γιατί το δάσος είναι τόπος διαρκών ανακαλύψεων.



