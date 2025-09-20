"Στόχος: Ωρίων", του Κώστα Δικαίου



Για το ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Δικαίου, γράφει ο Πέτρος Μάρκαρης:

"Έχουμε διαβάσει άπειρα μυθιστορήματα με θέμα την περίοδο της Κατοχής και της Αντίστασης. Σχεδόν όλα εκτυλίσσονται σε μεγάλες πόλεις ή την ύπαιθρο. Ο Κώστας Δικαίος περιγράφει την τεταμένη σχέση των ομήρων με τους κατακτητές τους μέσα στον μικρόκοσμο ενός πλοίου όπου οι σχέσεις μεταξύ των δυο αντίπαλων πλευρών διογκώνονται και περιγράφει την αντίσταση, όχι ως μια ηρωική πράξη, αλλά ως καθημερινότητα.

Αυτή η ματιά στην εμπόλεμη περίοδο και οι συνακόλουθες νεκραναστάσεις του πλοίου προσφέρουν στον αναγνώστη ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα"

Ο Κώστας Δικαίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη στην Πάντειο (1987), και στο Εδιμβούργο (PhD 1992). Η διδακτορική του διατριβή σχετίζει έννοιες της νεο-μαρξιστικής θεωρίας του κράτους με τις λειτουργίες του Βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΝHS). Εργάστηκε ως εμπειρογνώμονας και διοικητικό στέλεχος σε έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1995-2000). Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης (ΠΔ 407/80) στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του ΔΠΘ διδάσκοντας πολιτική υγείας, και οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας, και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης (1998-2004). Από τον Δεκέμβριο του 2009 είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του ΔΠΘ στο αντικείμενο "Πολιτική και Ιστορία των Υπηρεσιών Υγειονομικής Φροντίδας". Είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου του ΕΑΠ για την Πολιτική Υγείας. Οι πρόσφατες δημοσιεύσεις του αφορούν θέματα κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής υγείας, κυρίως σχετικά με τον κομματικό ανταγωνισμό γύρω από το ΕΣΥ, και την ιδεολογική διάσταση στην διοίκηση νοσοκομείων.