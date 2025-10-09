eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

"Οι κληρονόμοι της κατάρας" της Ευαγγελίας Πέτρογλου

&quot;Οι κληρονόμοι της κατάρας&quot; της Ευαγγελίας Πέτρογλου

Από τις εκδόσεις "Πνοή".

«Ξέρεις τι είναι ο φθόνος; Ξέρεις τι είναι να ξυπνάς καθημερινά με τη σκέψη ότι ο άλλος είναι καλύτερος από σένα; Ξέρεις τι είναι ν’ αναρωτιέσαι τι άλλο πρέπει να κάνεις για να τον ξεπεράσεις και το μόνο στο οποίο να καταλήγεις να είναι η κατάμαυρη σκιά μιας φαντασίωσης, στην οποία ο εχθρός σου σέρνεται ταπεινωμένος στα πόδια σου κι εσύ θριαμβολογείς χωρίς καν να ξέρεις τον λόγο;» Δύο αδέρφια, μια διαμάχη και μια κατάρα που κατατρέχει μια οικογένεια για έναν αιώνα. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάποιος για να ικανοποιήσει την επιθυμία του για εκδίκηση;

Η Ευαγγελία Πέτρογλου υπογράφει ένα αριστοτεχνικά δομημένο ψυχολογικό θρίλερ βασισμένο στην αρχετυπική σχέση μεταξύ των αδερφών, εξερευνώντας παράλληλα τα όρια της ανθρώπινης φύσης.

 

