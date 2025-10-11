eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025 11:49

Κυκλοφόρησε η ποιητική συλλογή της Ζωής Δικταίου "Αύριο, μια Ελένη"

Γράφτηκε από την

Κυκλοφόρησε η ποιητική συλλογή της Ζωής Δικταίου &quot;Αύριο, μια Ελένη&quot;

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Από τις εκδόσεις "Μετρονόμος"

Ενα έργο που συνδυάζει τη δύναμη της ποίησης με τον παλμό της ανθρώπινης εμπειρίας. Μέσα από σπονδυλωτά κείμενα, η συγγραφέας φωτίζει τον εσωτερικό κόσμο μιας γυναίκας που δοκιμάζεται από ματαιώσεις, ανεκπλήρωτους έρωτες, κοινωνικές δεσμεύσεις και την αδυσώπητη ανάγκη για αυτοπροσδιορισμό. Η Ελένη γίνεται σύμβολο· άλλοτε εύθραυστο κι άλλοτε ανυπότακτο, αναμετριέται με το «μαζί» που της αρνείται η ζωή και με τον μύθο της αγάπης που συντρίβεται στο πεδίο των ανθρώπινων σχέσεων. Η συγγραφέας, με λόγο πλούσιο σε εικόνες και μουσικότητα, συνθέτει έναν κόσμο γεμάτο συγκίνηση: από τις «Άσωτες Υποσχέσεις» και τη «Μαγδαληνή» έως τη «Ζωή σε μια σκακιέρα» και το «Ας επιστρέψουμε στο παιχνίδι», η γραφή της εξερευνά τις σιωπές, τις μνήμες και τα όρια ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Η ποιήτρια ακολουθεί την Ελένη στα δαιδαλώδη μονοπάτια της ψυχής συνθέτοντας ταυτόχρονα έναν ύμνο στην ανθεκτικότητα: πώς, μετά την ήττα, βρίσκει κανείς τη δύναμη να ζωγραφίσει εκ νέου τον κόσμο του, «ρίχνοντας περισσότερο λευκό στο μαύρο».

Κατηγορία Βιβλία, Προτάσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις