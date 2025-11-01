Γκρέις Ιστον: "Το σπίτι με τη μικρή κόκκινη πόρτα"

Αν επισκεπτόσουν το σπίτι με τη μικρή κόκκινη πόρτα και χτυπούσες τρεις φορές για να σου ανοίξουν… θα έβλεπες ένα κορίτσι που λεγόταν Ολίβια. Αν περπατούσες ως την άκρη του κήπου και κοίταζες μέσα στη μεγάλη βελανιδιά… θα έβλεπες τον Ποντικούλη. Οταν μια θύελλα έριξε τη βελανιδιά, η Ολίβια προσπάθησε να βρει ένα καινούριο σπιτάκι για τον μικρό φίλο της. Θα μπορούσε να μείνει μέσα σε μια τσαγιέρα ή σ’ ένα ρολόι με κούκο ή σε μια μεγάλη μπότα… Θα έβρισκε όμως ένα αληθινά ζεστό και φιλόξενο σπιτικό; Ένα υπέροχο βιβλίο με κρυμμένες εικόνες για την καλοσύνη, την αλληλεγγύη και τη σπιτική θαλπωρή.