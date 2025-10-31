"Κομμένος στα τέσσερα" του Λουάν Τζούλις

Από τις εκδόσεις "Τόπος"

Η νέα ποιητική συλλογή του Λουάν Τζούλις αποτελεί μια βαθιά βιωματική εξομολόγηση. Ο ποιητής επιστρέφει στις σταθερές θεματικές που διατρέχουν το σύνολο του έργου του: την απώλεια, τη μετανάστευση, τη φιλία, τη μοναξιά και τη μνήμη, φωτίζοντας κάθε εμπειρία με τρυφερότητα και ευαισθησία. Οι στίχοι του είναι λιτοί, άμεσοι, εσωτερικοί και απογυμνωμένοι από περιττά στολίδια, αφήνοντας χώρο στον αναγνώστη να αναγνωρίσει τον δικό του κατακερματισμένο εαυτό, καθώς κάθε ποίημα λειτουργεί σαν ένας μικρός καθρέφτης.

Στο Κομμένος στα τέσσερα, ο εαυτός παρουσιάζεται σαν φρούτο μοιρασμένο στους αγαπημένους: στα παιδιά, στη σύντροφο, στους φίλους, με το τελευταίο κομμάτι να παραμένει στον ίδιο – ένα κομμάτι μοναξιάς και αγωνίας που συνομιλεί με το παρόν, αλλά κυρίως με το παρελθόν.

Πρόκειται για μια ποιητική απογραφή ζωής –μοιρασμένης σε πρόσωπα, εποχές και απουσίες– όχι ως κατάληξη, αλλά ως συνέχεια μιας εσωτερικής πορείας που παραμένει ανοιχτή.

Ο Λουάν Τζούλις γεννήθηκε το 1955 στο Ντεβόλ της Κορυτσάς. Σπούδασε Βιοµηχανική Χηµεία. Από πολύ νωρίς ασχολήθηκε µε τη λογοτεχνία και έχει τιµηθεί µε διάφορα βραβεία της πατρίδας του. Από το 1995 ζει στην Ελλάδα, µε την οικογένειά τoυ.

Τα ποιήµατά του, στην ελληνική γλώσσα, έχουν δηµοσιευτεί σε πολλά περιοδικά, όπως: Λέξεις, Οδός Πανός, Index, Φάρος, Εντευκτήριο, ∆έκατα, Περίπλους, ∆ιαβάζω κ.ά.

Η συλλογή του Πού να ζητήσω συγγνώµη συµπεριλήφθηκε από το Υπουργείο Πολιτισµού στις 38 καλύτερες ποιητικές συλλογές 2008-2010 και ο Άγιος Προδότης τιµήθηκε το 2015 ως µία από τις δέκα καλύτερες ποιητικές συλλογές της χρονιάς στα βραβεία που διοργάνωσε το Public.

Συµµετείχε σε πολλά παγκόσµια φεστιβάλ ποίησης: Λουξεµβούργο 2008, Τήνος 2010, Αθήνα 2013, Θεσσαλονίκη 2013, Αθήνα 2015. Συµµετείχε επίσης στη σύγχρονη ανθολογία ελληνικής ποίησης στην αγγλική γλώσσα Cross-section. An Anthology of Contemporary Greek Poetry (2015).

Έχει επιµεληθεί µεταφραστικά (απόδοση στα αλβανικά από τα ελληνικά) τέσσερα βιβλία µε παραµύθια από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Από το 1990 έως το 2017 έχει εκδώσει στα αλβανικά επτά ποιητικές συλλογές. Είναι µέλος του συλλόγου «Κύκλος Ποιητών» της Αθήνας.

Έχει δύο κόρες και έναν εγγονό.

Από τις εκδόσεις Τόπος κυκλοφορούν οι ποιητικές συλλογές: Άγιος Προδότης (2014) & Γυμνός (2017) & Κομμένος στα τέσσερα (2025).

1η έκδοση: Σεπτέμβριος 2025

Αυτή τη στιγµή

είµαι ένα φρούτο κοµµένο στα τέσσερα.

∆υο κοµµάτια

µοιράστηκαν στα δυο µου παιδιά.

Το ένα τέταρτο

στη γυναίκα µου, που το γεύτηκε νωρίς.

Το τελευταίο

το µασώ σιγά σιγά µε τη µοναξιά µου.

Όπως φαίνεται,

κάποια στιγµή δεν θα είµαι πια φρούτο…

***