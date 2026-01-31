Νέο βιβλίο του Γιώργου Θανάση: "Όλα όσα θα ήθελα να μου πει ο ψυχολόγος μου"  

Με το σκληρόδετο εικονογραφημένο βιβλίο θετικής ψυχολογίας «Όλα όσα θα ήθελα να μου πει ο Ψυχολόγος μου» ο συγγραφέας Γιώργος Θανάσης παραδίδει ένα βαθιά ανθρώπινο έργο, γραμμένο με ευαισθησία, ειλικρίνεια και φιλοσοφική διαύγεια. Δεν προσφέρει έτοιμες λύσεις — προσφέρει χώρο. Έναν χώρο σκέψης, ενσυναίσθησης και εσωτερικής αναζήτησης, όπου ο αναγνώστης καλείται να σταθεί με θάρρος απέναντι στη ζωή του.

Αντλώντας έμπνευση από την Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία και τη φιλοσοφία του Στωικισμού, ο συγγραφέας μάς οδηγεί σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, σχέσεων, απώλειας και ανασυγκρότησης. Όχι με σκοπό να φτάσουμε σε μια ιδανική ευδαιμονία, αλλά να αναγνωρίσουμε τη δυνατότητά της — μέσα από την αλήθεια μας.

Οι 207 εικόνες που πλαισιώνουν τα κείμενα δεν λειτουργούν ως διακοσμητικά στοιχεία. Είναι στιγμές ανάσας, σημεία ενσυναίσθησης, που συνομιλούν με το κείμενο και με τον αναγνώστη, προσθέτοντας βάθος και ομορφιά στο νοηματικό ταξίδι.

Ο Γιώργος Θανάσης γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Ιωάννινα. Ζει στην Καλαμάτα και υπηρετεί ως Αξιωματικός στην Πολεμική Αεροπορία. Σπούδασε Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού της Ψυχολογίας της Υγείας. Αρθρογραφεί τακτικά πάνω στις θεματικές της Θετικής Ψυχολογίας. Το 2024 κυκλοφόρησε η πρώτη του ποιητική συλλογή «Κινούμενη Αλήθεια».