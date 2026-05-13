Απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ στην Καλαμάτα

“Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για την όξυνση των ανισοτήτων, για την επιδείνωση της ζωής των συναδέλφων. Μισθοί που δεν φτάνουν για να βγάλουμε τον μισό μήνα, εργατικά «ατυχήματα» που πληθαίνουν με την έλλειψη συνθηκών ασφαλείας στην εργασία, ελαστικότητα στην εργασία, συνεχείς απολύσεις συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες”, αναφέρει το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ

και σημειώνει: “Διεκδικούμε: Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους – μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση. Αυξήσεις μισθών που να καλύπτουν το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ζωής, ειδικά τώρα με τα οικονομικά απόνερα του πολέμου.

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού - Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία - Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων 2016-2017 – αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000

ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για όλους τους εργαζομένους – όχι στην εργασιακή εξουθένωση. Κατάργηση των αντεργατικών νόμων και του νέου Πειθαρχικού Δικαίου. Καμία επιχειρηματική δράση στις υπηρεσίες του Δημοσίου – όχι στις ιδιωτικοποιήσεις”.