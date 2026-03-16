Νέο βιβλίο του ιστορικού Φοίβου Οικονομίδη: "Ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος στην Επανάσταση του 1821"

Το νέο βιβλίο του ιστορικού και διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, Φοίβου Οικονομίδη, "Ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος στην Επανάσταση του 1821" εστιάζει σε δύο εμβληματικές μορφές της περιόδου της Ελληνικής Επανάστασης, αυτές του Ιωάννη Καποδίστρια και του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου οι οποίες επηρέασαν σημαντικά την πορεία προς την Ανεξαρτησία.

Μετά από πολύχρονη έρευνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, την Βιβλιοθήκη της Βουλής και άλλων σημαντικότατων φορέων, ο ιστορικός Φοίβος Οικονομίδης συνέλλεξε αρχειακό υλικό και κείμενα, τα οποία παρουσιάζονται στο βιβλίο, και παράλληλα με την βαθιά ερευνητική ματιά του, φωτίζει τα δύο κεντρικά αυτά πρόσωπα της Επανάστασης του 1821. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "ΚΨΜ".

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ο αγώνας των Ελλήνων για την εθνική τους ανεξαρτησία συμπεριλάμβανε αναπόφευκτα στο βάθος και τη μορφή του πολιτικού καθεστώτος με το οποίο θα ζούσαν μετά την απελευθέρωσή τους. Ο Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών Καρλ Νέσερλοντ είχε ευθέως διατυπώσει τη θέση ότι ο τσάρος ενδιαφερόταν για "τη μορφή της κυβέρνησης", για "το εσωτερικό καθεστώς της Ελλάδας", που θα επικρατούσε στο νεοελληνικό κράτος (ο. 734-735). Η αυστριακή ηγεσία διαμήνυσε στον Μαυροκορδάτο ότι δεν θα ήταν αποδεκτό να υπάρξει Δημοκρατία στο μελλοντικό ελληνικό κράτος (σ. 432), αν και οι Ελληνες αντιπρόσωποι, στη διάρκεια της Επανάστασης είχαν ψηφίσει τρία φιλελεύθερα συντάγματα. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος έλαβαν ενεργό μέρος, ως δραστήριοι πατριώτες, ο καθένας με τον τρόπο του. στην Επανάσταση του 1821 και αναμείχθηκαν έντονα στις αντιθέσεις που εκδηλώθηκαν, σχετικά με τον διεθνή προσανατολισμό και την κατεύθυνση την οποία έπρεπε να ακολουθήσει το εσωτερικό πολιτικό καθεστώς της ανεξάρτητης Ελλάδας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ

Ο Φοίβος Οικονομίδης είναι διδάκτορας Ιστορίας του πανεπιστημίου της Σορβόνης (Paris-1). Πολιτικός επιστήμονας, απόφοιτος του Πολιτικού-Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακολούθησε μαθήματα πολιτικής, φιλοσοφικής και κοινωνιολογικής σκέψης στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Vincennes (Paris VIII) για αρκετά χρόνια από το 1973, όπου πλάι στους Γάλλους καθηγητές υπήρχαν και οι Έλληνες διδάσκοντες Κ. Βεργόπουλος, Κ. Τσουκαλάς, Μ. Καβουριάρης, Χ. Λουκόπουλος, Κ. Ζουράρις κ.ά. Ασχολήθηκε συστηματικά με την αρχειακή ιστορική έρευνα σε διάφορες χώρες του κόσμου. Υπήρξε ανταποκριτής της εφημερίδας Ελευθεροτυπία στο Παρίσι (1976-1979) και στη συνέχεια δούλεψε για αρκετά χρόνια στην ίδια εφημερίδα στην Αθήνα. Άρθρα και μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε πολλές εφημερίδες και έντυπα. Υπήρξε για πολλά χρόνια κύριος συνεργάτης του ένθετου «Ιστορικά» της «Ε». Έχει συγγράψει πολλά ιστορικά βιβλία και μελέτες. Εργογραφία: -Το παγκόσμιο παιχνίδι στα Βαλκάνια, Μετρονόμος/Αλφειός, 2015. -Η επανάσταση στην Ελλάδα, το ΚΚΕ και οι ξένοι φίλοι, Λιβάνης, 2011. -Οι Προστάτες, Η αληθινή ιστορία της Αντίστασης (Ελλάδα και Πολωνία), Κάκτος, 1984· Ορφέας, 1985, 1986, 1990· Ιωλκός, 2008. -Ο Δεκέμβρης του ’44 και η διεθνής σημασία του, Ορφέας, 2005, ΚΨΜ, 2017 -Πόλεμος, διείσδυση και προπαγάνδα, Ορφέας, 1992, 2001 -Το σύνδρομο του Οδυσσέα, Ορφέας, 1999, ΚΨΜ, 2018 -Σπύρος ο Θεός, Ορφέας, 1994 -Η Ελλάδα ανάμεσα σε δύο κόσμους, Ορφέας, 1990 -Ποτέ δεν θ’ αυτοκτονήσω, Ορφέας, 1987.