"Ρήγμα" της Καρμέλας Κατσαμένη

Είναι η Μάγια Αλέμα η Τελευταία Κρατούσα της Αλήθειας της Θεάς Ροής. Της Θεάς που υπήρχε στην αρχή του κόσμου και έρρεε στα πάντα σε όλη την πλάση, στις φλέβες των ανθρώπων. Η γαλάζια ακτινοβολία της άνθιζε την ευτυχία.

Φυλακίστηκε η Θεά Ροή από τον Μέγα Μάγιστρο Άστραν, φυλακίστηκε και η αδελφή της, Στέρνα και τώρα οι άνθρωποι σέρνονται προσπαθώντας να επιβιώσουν μέσα στον Μαύρο Χειμώνα. Ήλιος δεν αγγίζει τα εδάφη τους πια, μόνο βαριά σύννεφα σκίζονται πάνω από τα κεφάλια τους…

Και η Μάγια είναι η μόνη που μπορεί να ελευθερώσει την Ροή, η μόνη που μπορεί να ξεσφραγίσει τις Σκιερές Μαγείες και να φέρει πάλι πίσω το φως.

Ως κεφαλή του Συμβουλίου των 6 που κυβερνούν στην Άτρα, ο Γκρέι Ντρέικ, στέλνει τον αδελφό του Ρόναν, τον άντρα χωρίς ψυχή και συναισθήματα με τα μαύρα μάτια χωρίς ίριδες και κόρες, να την σκοτώσει… Ο δολοφόνος πήρε εντολή και τα ξόρκια που του έχει κάνει ο αδελφός του πολύ ισχυρά για να παρακούσει… Βρίσκει την Μάγια… Θέλει να την σκοτώσει γιατί πρέπει… Γιατί έτσι έχει μάθει.. Μόνο που το άγγιγμά της, ένα και μόνο δάκρυ της πάνω του, αλλάζουν τα πάντα.

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