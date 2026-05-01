«Φτου ξελευτερία»: Νέο βιβλίο της Μαγδαληνής Πλεμμένου

Το νέο βιβλίο της Μαγδαληνής Πλεμμένου, «Φτου ξελευτερία» (Κάπα Εκδοτική), ανήκει στην κατηγορία ελληνικό θέατρο και θα παρουσιαστεί και σκηνικά από τη θεατρική ομάδα «Θυμέλη» του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας, στην οποία η συγγραφέας συμμετέχει ενεργά τα τελευταία τρία χρόνια, παράλληλα με τη δικηγορική της δραστηριότητα.

«Η πόλη βράζει. Διαδηλώσεις, σειρήνες, φωτιές στους δρόμους. Ο πρωθυπουργός φυγαδεύεται, κηρύσσεται απαγόρευση της κυκλοφορίας. Σε ένα μικρό, υπόγειο μπαρ οι θαμώνες εγκλωβίζονται και μοιράζονται ποτά, ατάκες και σιωπές. Όμως η βραδιά παίρνει μια απρόσμενη τροπή όταν ένας κουκουλοφόρος εισβάλλει στο μπαρ… Το σκηνικό μετατρέπεται σε τόπος ομηρίας, όπου ο φόβος, το γέλιο και ο παραλογισμός μπλέκονται με απροσδόκητο τρόπο. Υποψίες, εγωισμοί και αλλεπάλληλες κωμικοτραγικές καταστάσεις λαμβάνουν χώρα σε ένα τοπίο θολό που αντικατοπτρίζει τη νευρωτική εποχή μας. Οι όμηροι φοβούνται, ερωτεύονται, γελούν, παθιάζονται, απογοητεύονται, προβληματίζονται, ακροβατούν στα όρια μεταξύ τρέλας και λογικής, και προσπαθούν να αρθρώσουν τελικά τη φωνή τους σε μια δυστοπική εποχή που το πολιτικό σύστημα κωφεύει»

Πρόκειται για μια τολμηρή κοινωνική και πολιτική κωμωδία, συνυφασμένη με τη σύγχρονη πραγματικότητα, στην οποία η κωμωδία και το δράμα συνυπάρχουν. Πραγματεύεται τη σύγχυση μιας νοσηρής εποχής, στην οποία πρωταγωνιστούν οι ψευδείς ειδήσεις, η εικονική πραγματικότητα, τα πολιτικά παιχνίδια και άνθρωποι που προσπαθούν να κρατήσουν την ψυχραιμία και την ανθρωπιά τους. Οι ήρωες του έργου γίνονται οι καθρέπτες μιας κοινωνίας που ζει ανάμεσα στην πραγματικότητα, την απάτη, το χάος και την αλλοτρίωση».