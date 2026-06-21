"Ο CEO φοράει πάνα" - Νέο βιβλίο του Μεσσήνιου Θοδωρή Σπηλιώτη

Δεν σκόπευα να γράψω αυτό το βιβλίο. Σκόπευα να γράψω ένα «σοβαρό» βιβλίο για ηγεσία, με έρευνες, μοντέλα και αναφορές στο Harvard. Και τότε γεννήθηκε ο γιος μου. Μου πήρε δέκα λεπτά για να καταλάβω ότι ήταν το πιο αυθεντικό πλάσμα που είχα γνωρίσει ποτέ. Και περίπου τρεις ώρες για να καταλάβω ότι ήμουν πλέον υπάλληλός του. Το μοντέλο B.A.B.Y.: Be Real — Μίλα αληθινά. Πες «δεν γνωρίζω». Πες «έκανα λάθος». Ask Why — Ρώτα μέχρι να φτάσεις στην ουσία. Μη δέχεσαι το «έτσι το βρήκαμε». Bounce Back — Πέσε, μάθε, σήκω. Το λάθος είναι γεγονός, όχι βιογραφία. Yield with Presence — Άφησε χώρο, αλλά μείνε παρών. Μέσα στο βιβλίο θα βρεις 14 κεφάλαια με ιστορίες, κάποιες τρυφερές, κάποιες με μυρωδιά πάνας. Θα βρεις έναν πατέρα που μαθαίνει από τον γιο του. Μια εργαλειοθήκη 12 ασκήσεων ηγεσίας, μια πρόκληση 21 ημερών, και ένα μικρό λεξικό που μεταφράζει εταιρικούς όρους στη γλώσσα ενός μωρού. Δεν είναι βιβλίο για μωρά. Είναι για εμάς, τους ενήλικες που ξεχάσαμε πώς να ηγούμαστε με την καρδιά μας.

Από τις εκδόσεις "Ted Spiliotis"