Νέο e-book από τον Ηλία Μπιτσάνη: "Συνέδριο στον Πύργο 1936" - Το "κύκνειο άσμα" του σταφιδικού κινήματος

Κυκλοφόρησε το νέο ηλεκτρονικό βιβλίο του Ηλία Μπιτσάνη με τίτλο «Συνέδριο στον Πύργο το 1936 – Το “κύκνειο άσμα” του σταφιδικού κινήματος». Όπως αναφέρει στον πρόλογο ο συγγραφέας: «Η μεγάλη εξέγερση του 1935 ανησύ­χησε το αστικό σύστημα που εφάρ­μοσε σκληρά μέτρα καταστολής.

Τα τεράστια όμως προβλήματα συνέχιζαν να υπάρ­χουν και την καταστολή ακολούθησε μια προ­σπάθεια δικομματικής συναίνεσης προκειμένου να χαραχτεί κοινή πολιτική μέσω “συνεδρίων”. Αυτή η πολιτική περιλαμβάνει σκληρότερα μέ­τρα όπως η εκρίζωση των σταφιδαμπέλων και διακοπή παραλαβής της χλωρής σταφίδας. Οι σταφιδοπαραγωγοί απαντούν με την ενεργο­ποίηση της επιτροπής του Συνεδρίου Γαργα­λιάνων που παρότι τα μέλη ης διώκονται, ανα­λαμβάνει πρωτοβουλίες.

Το ΚΚΕ παρεμβαίνει με σημαντικές αναλύσεις για το σταφιδικό. Αποφασίζεται η συγκρότηση συνεδρίου στον Πύργο, οι προετοιμασίες ξεκι­νούν και η καταστροφές από περονόσπορο «φουντώνουν» την αγανάκτηση των σταφιδο­παραγωγών. Η κυβέρνηση Μεταξά από επι­βλήθηκε από το βασιλιά με δικομματική συ­ναίνεση απαντά με σκληρά μέτρα και ανακοι­νώνει έμμεσα τιμές πείνας για τη σταφίδα. Στο συνέδριο που γίνεται σε κλίμα τρομοκρατίας, ο Κουλαμπάς καταφέρνει να φθάσει μέχρι την αίθουσα και να ξεσηκώσει τους παραγωγούς.

Συλλαμβάνεται και εξορίζεται, διώξεις ασκούνται και σε άλλους παραγωγούς. Στο συνέδριο πα­ρεμβαίνει το Δημήτρης Γληνός με τεκμηριωμένη ομιλία και γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό. Εμ­φανίζονται διαφωνίες στις αποφάσεις, εκδη­λώνεται αδυναμία οργάνωσης κινητοποιήσεων και έρχεται η δικτατορία Μεταξά για να βάλει ταφόπλακα στο μεγαλύτερο, μαχητικότερο και περισσότερο πολιτικοποιημένο κίνημα των αγροτών».

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