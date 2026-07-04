"Η αναχώρηση" του Νίκου Σκούφου

Μπορεί να υπάρξει μία σύγχρονη κοινωνία, χωρίς να κυκλοφορούν χρήματα και με όλα να ανήκουν σε όλους; Είναι δυνατό όλοι οι άνθρωποι, από τη στιγμή που γεννιούνται, να έχουν δικαίωμα δωρεάν παροχών από τη Κοινότητα, απλώς και μόνο επειδή υπάρχουν και είναι μέλη της;

Υπάρχει η πιθανότητα ο Ιωάννης στην Αποκάλυψή του να πρόβλεψε τις διαστάσεις ενός τεράστιου κυβικού διαστημόπλοιου, που μπορεί να σώσει όλους τους ανθρώπους της Γης από μια αναπότρεπτη κοσμική καταστροφή;

Θα μπορούσαν όσοι άνθρωποι δέχονταν να Αναχωρήσουν με τον Κύβο, να φτιάξουν στο νέο πλανήτη, όπου θα μεταφερθούν, αυτή τη νέα Κοινωνία, που θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς χρήματα, σύνορα, στρατούς, αστυνομίες και φυλακές;

Μπορούν να υπάρξουν τελικά οι προϋποθέσεις οι άνθρωποι να γίνουν «ως θεοί»;

Πόσο θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξέλιξη αυτή ο Πάπας, ο Δαλάι Λάμα και οι άλλοι θρησκευτικοί και πνευματικοί ηγέτες της Γης;

Θα τα καταφέρουν όλα αυτά, και πώς, ο Πορφύριος (ένας ηγούμενος από το Άγιον Όρος), η Φατίμα (μία κακοποιημένη και κατατρεγμένη γυναίκα από το Αφγανιστάν), και όλοι οι άλλοι, που επιλέγουν να κάνουν αυτό το ταξίδι;

Αλλά και ο Αδάμ και η Εύα και όλοι οι άλλοι άνθρωποι, που γεννήθηκαν στη Νέα Γη, που την είπαν και Εντοπία;

Και πόση βοήθεια παίρνουν από τη Λούσυ και την Πανδώρα, τους πανίσχυρους κβαντικούς υπερυπολογιστές;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα, στα οποία προσπαθεί να δώσει απάντηση το βιβλίο, που κρατάτε στα χέρια σας...

Ο συγγραφέας Δημήτρης Στεφανάκης σημειώνει στον πρόλογό του:

«Στην ουσία ο Σκούφος πραγματεύεται θέματα κοινά, διατυπώνοντας ξανά τα ίδια ερωτήματα που δεν βρίσκουν απάντηση. Η πλανητική απειλή και η συνακόλουθη λύση της εγκατάλειψης της Γης είναι δύο πόλοι ανάμεσα στους οποίους χωρούν τα πάντα: Θεσμοί, εκκλησία, κοινή γνώμη, τεχνητή νοημοσύνη, Τύπος, μαφία… Ο συγγραφέας βάζει τους πάντες στο παιχνίδι του. Κι ο αναγνώστης μένει με την αίσθηση πως ταξιδεύει σε ένα αφηγηματικό τοπίο φαινομενικά ήρεμο, όπου οι ανατροπές τον περιμένουν σε κάθε σελίδα. Η Αναχώρηση είναι ένας αποχαιρετισμός στον κόσμο που ξέραμε, ή καλύτερα η διόρθωση αυτού εδώ του κόσμου, αφού στην πραγματικότητα ο ανθρώπινος κόσμος είναι πάντοτε ο ίδιος.»

Βιογραφικό

Ο Νίκος Σκούφος γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα, ασκώντας το επάγγελμα του δικηγόρου. Εξέδωσε τις ποιητικές συλλογές Χωρίζοντας την ανάμνηση σε πηγαιμὀ και γυρισμό με φόντο κάθε αναλυμένη ηδονή μιας λεύτερης υπόστασης (1971) και Έξη προσπάθειες του Δον Κιχώτη για την τιμή της Δόνα Δουλτσινέα στον κάμπο με τους ανεμόμυλους (1972). Ο σπόρος της Αναχώρησης άρχισε να φυτρώνει στη διάρκεια της πανδημίας Covid 19.