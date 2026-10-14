Συνεχίζουν την αποχή οι δικηγόροι της Κυπαρισσίας

Η αποχή τους θα συνεχιστεί μέχρι την 20η Οκτωβρίου, σε ένδειξη έμπρακτης συμπαράστασης προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους Σπάρτης και Γυθείου και την στήριξη των αιτημάτων τους, καθόσον όπως τονίζεται «Δικηγόροι ενωμένοι ποτέ νικημένοι». Η λήψη της απόφασης για αποχή πάρθηκε «λαμβάνοντας υπ΄ όψη την υπ΄αριθμ. πρωτ. 6217/12.10.2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης, με την οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα η συνέχιση της αποχής των μελών του, εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που μέχρι σήμερα δεν έχουν επιλυθεί, όπως της

απαλλαγής των συναδέλφων από τον έλεγχο της ηλεκτρονικής πύλης του Δικαστικού Μεγάρου Σπάρτης, την πλήρη λειτουργία του συστήματος ΣΟΛΩΝ, την επαναφορά του βιβλίου δημοσιεύσεως αποφάσεων και την άρση του χρονικού περιορισμού εξυπηρέτησης των συναδέλφων στο Πρωτοδικείο Σπάρτης».

Κ.Μπ.