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Σάββατο, 04 Ιουλίου 2026 12:30

"Στη δίνη των μύθων" του Θανάση Μανιόπουλου

Γράφτηκε από την

&quot;Στη δίνη των μύθων&quot; του Θανάση Μανιόπουλου

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Από τις εκδόσεις "Γράφημα".

Τρεις ιστορίες ξετυλίγονται στο άνοιγμα αυτής της δίνης. Τρεις διαφορετικές ιστορίες που πηγάζουν μέσα απ' τις ρωγμές των μύθων αλλά μοιάζουν να έχουν κοινή υφή: ονειρικά τοπία, δοκιμασίες και τρεις ήρωες που ουρλιάζουν στο φράγμα του χρόνου απ' τις δυο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Σε μία σύγχρονη εποχή, ο Θησέας, ο Περσέας και ο Ορφέας αντιμετωπίζουν ο καθένας τους δαίμονές του και ξεκινούν το ταξίδι τους μέσα στη θολή πραγματι-κότητα: ο Θησέας αποζητάει τον μίτο που θα τον λυτρώσει απ' τον λαβύρινθό του· ο Περσέας υποκύ-πτει στις ενοχές του και στο εκδικητικό πνεύμα μιας «λυτρωτικής» Μέδουσας. ο Ορφέας συνειδητοποιεί πως, κατά την κατάβασή του στον Άδη, η δική του λύτρωση είναι ο θάνατος.

Κατηγορία Βιβλία, Προτάσεις
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