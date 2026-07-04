"Στη δίνη των μύθων" του Θανάση Μανιόπουλου

Τρεις ιστορίες ξετυλίγονται στο άνοιγμα αυτής της δίνης. Τρεις διαφορετικές ιστορίες που πηγάζουν μέσα απ' τις ρωγμές των μύθων αλλά μοιάζουν να έχουν κοινή υφή: ονειρικά τοπία, δοκιμασίες και τρεις ήρωες που ουρλιάζουν στο φράγμα του χρόνου απ' τις δυο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Σε μία σύγχρονη εποχή, ο Θησέας, ο Περσέας και ο Ορφέας αντιμετωπίζουν ο καθένας τους δαίμονές του και ξεκινούν το ταξίδι τους μέσα στη θολή πραγματι-κότητα: ο Θησέας αποζητάει τον μίτο που θα τον λυτρώσει απ' τον λαβύρινθό του· ο Περσέας υποκύ-πτει στις ενοχές του και στο εκδικητικό πνεύμα μιας «λυτρωτικής» Μέδουσας. ο Ορφέας συνειδητοποιεί πως, κατά την κατάβασή του στον Άδη, η δική του λύτρωση είναι ο θάνατος.



