Κυκλοφόρησε το αστυνομικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Πανούση "Οι ρόλοι"

Σάββατο βράδυ. Τη στιγμή που δεκάδες άνθρωποι διασκεδάζουν σε ένα πάρτι στο κέντρο της Αθήνας, ένας νεαρός άντρας βρίσκεται νεκρός στην είσοδο μιας πολυκατοικίας. Οι αστυνομικοί καλούνται να ανακαλύψουν αν ο θάνατός του προκλήθηκε από μια τυχαία πτώση στη σκάλα ή αν κάποιος τον δολοφόνησε. Ενα αθώο παιχνίδι που πήρε μια αναπάντεχη τροπή και ένα γεγονός που κρατούνταν κρυφό για δώδεκα χρόνια, ανατρέπουν τις ισορροπίες. Οι άνθρωποι που πέρασαν μαζί με τον άντρα τις τελευταίες μέρες της ζωής του, ο Δημήτρης, ο Μάνος, η Σοφία και η Φανή συνδέονται σαν πιόνια σε μια πραγματικότητα που διαστρεβλώνεται από ψέματα και μυστικά. Τελικά, θα αποκαλύψουν την αλήθεια ή θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να απεμπλακούν από εκείνη; Γιατί κάποιος ανάμεσά τους, ίσως και να είναι ο πραγματικός ένοχος. Ενα αστυνομικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο, αγωνία και ανατροπές που κορυφώνονται μέχρι την τελευταία σελίδα.

Βιογραφικό

Η Κατερίνα Πανούση γεννήθηκε το 1988 στην Αθήνα όπου και κατοικεί μέχρι σήμερα. Είναι απόφοιτη του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ασχολείται ερασιτεχνικά με την κλασική μουσική παίζοντας βιολί και με τη φωτογραφία. Εργάζεται ως δικαστική υπάλληλος. Από τις εκδόσεις Επίμετρο κυκλοφορεί επίσης το μυθιστόρημά της Το άλλο κορίτσι (2024).