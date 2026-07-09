Πυρκαγιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8:00 σε χώρο επιχείρησης, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο Αττικής, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για κατάστημα με σούστες.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα καθώς κι ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού της Δυτικής Αττικής μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ