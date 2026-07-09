Ενας χρόνος της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»: 947.582 έλεγχοι, 95.603 παραβάσεις

Τον απολογισμό του ενός χρόνου από την έναρξη της πανελλαδικής εκστρατείας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», η οποία υλοποιείται από την Τροχαία σε όλη την Ελλάδα, με στόχο, όπως επισημαίνεται, την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών ηλεκτρικών πατινιών, (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων), ως προς την υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους.

Τα αποτελέσματα της εκστρατείας έχουν ενδιαφέρον, καθώς φαίνεται ότι δεν χρησιμοποιεί κράνος ένας μεγάλος αριθμός διανομέων, χρηστών ηλεκτρικών πατινιών (Ε.Π.Η.Ο.), αλλά και συνεπιβάτες δικύκλων.

Επισημαίνεται ότι τα πρόστιμα για την παράβαση είναι τσουχτερά, ενώ πολλαπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, στο πλαίσιο του Κατευθυντήριου Επιχειρησιακού Σχεδίου Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα και τις Ο.Ε.Π.Τ.Α. πραγματοποίησαν στοχευμένους ελέγχους σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, επαγγελματίες διανομείς, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων.

Ειδικότερα, από 26 Ιουνίου 2025, έως 5 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 974.582 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 84.943 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 3.054 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής) και 10.660 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 67.550 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 2.931 διανομείς), 10.107 επιβάτες δίκυκλων, 15.940- οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., 575 οδηγούς τρικύκλων, καθώς και 878 οδηγούς οχημάτων ATV.

Στην ανακοίνωση του Αρχηγείου επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

- 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

- 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

- 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η Ελληνική Αστυνομία τονίζει ότι η εκστρατεία δεν έχει ως αυτοσκοπό την επιβολή κυρώσεων, αλλά την αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς και την ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης και σημειώνει ότι θα συνεχίσει με την ίδια συνέπεια τους εντατικούς ελέγχους και τις δράσεις ενημέρωσης σε ολόκληρη τη χώρα, με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διαμόρφωση ασφαλέστερων συνθηκών κυκλοφορίας για όλους.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ - είναι ευθύνη που σώζει ζωές, καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ