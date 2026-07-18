"Η μνήμη των οστών" του Ντάγκλας Σκέλτον



Το 1752 ο Τζέιμς των Γκλεν εκτελέστηκε για τη δολοφονία του κυβερνητικού Κόλιν Κάμπελ. Ήταν αθώος χωρίς σχεδόν καμία αμφιβολία. Σήμερα, στήνονται πανό στο μνημείο του για να διαδηλώσουν ότι ο συνονόματός του Τζέιμς Στιούαρτ είναι αθώος, και η δημοσιογράφος Ρεμπέκα Κόνολι μυρίζεται ένα σπουδαίο ρεπορτάζ. Όσο η Ρεμπέκα σκαλίζει την ιστορία, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη Μο Μπερκ, ηγεμονική μορφή του οργανωμένου εγκλήματος στο Ινβερνές, η οποία ζητάει εκδίκηση για το κακό που έγινε παλαιότερα στην οικογένειά της. Με φόντο το εντυπωσιακό τοπίο των Χάιλαντς, Η μνήμη των οστών είναι μια ιστορία αδικίας και μυστηρίου, όπου το παρελθόν έρχεται να στοιχειώσει το παρόν.

Βιογραφικό

Ο Ντάγκλας Σκέλτον γεννήθηκε στη Γλασκόβη. Εργάστηκε ως τραπεζικός υπάλληλος, εφοριακός, οδηγός ταξί (για δύο ημέρες), σερβιτόρος σε μπαρ (για δύο ώρες), δημοσιογράφος και ιδιωτικός ερευνητής. Έχει γράψει πολλά βιβλία σχετικά με αληθινά εγκλήματα και ιστορίες εγκλημάτων από τη Σκοτία, τώρα όμως έχει επικεντρωθεί στη μυθοπλασία. Το μυθιστόρημά του «Open Wounds» (Ανοιχτές πληγές) του 2016 ήταν στη μακρά λίστα για το βραβείο Μακίλβανι. Ο Ντάγκλας έχει ερευνήσει αληθινά εγκλήματα για λογαριασμό δικηγόρων της Γλασκόβης και ήταν αναμεμειγμένος σε μια μακροχρόνια καμπάνια για την αποκατάσταση της δικαστικής πλάνης σχετικά με τους διαβόητους πολέμους επικράτησης συμμοριών (εμπόρων ναρκωτικών και κλεπταποδόχων) στο Ιστ Εντ της Γλασκόβης, κατά τη διάρκεια του 1970 και του 1980.

Από τις Εκδόσεις Gema επίσης, κυκλοφορούν τα βιβλία του «Ο όρμος των καταιγίδων» και «Ασάλευτο αίμα».