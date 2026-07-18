"Θα με βρεις στις ανηφόρες" του Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου

Το ταξίδι της ζωής μας, με τα ανεκπλήρωτα όνειρα, τα μισοτελειωμένα σχέδια, φορτωμένα σε ένα βαρκάκι αμολημένο σε άγνωστες θάλασσες. Με μοναδικό κουπί το κουράγιο, αρμενίζουμε όπου μας πάει η ζωή…

Ο Αυγερινός γεννήθηκε μέσα στη φτώχια και την απαξίωση. Κανένας δε χαιρόταν, ούτε περίμενε τον ερχομό του. Θα έπαιρνε τον κατήφορο ή θα κατάφερνε ν’ ανεβεί τις ανηφόρες που θα συναντούσε στον δρόμο του; Ο δρόμος του στενός, γεμάτος περιπέτεια. Κάθε βήμα γίνεται με επιμονή, δοκιμάζοντας τη θέληση και τη δύναμη της ψυχής. Οι ανηφόρες που ανέβηκε αποτελούν, πέρα για πέρα, αληθινές ιστορίες. Κάθε ανηφόρα και μια εμπειρία, ένα μάθημα ζωής. Κάθε γνωριμία, κάθε πόνος, κάθε δάκρυ γίνονται πολύτιμα εφόδια στη φαρέτρα των αγώνων του. Έζησε το θαύμα την ώρα που έφτασε στο χείλος του θανάτου. Η ζωή δεν ξεχωρίζει κανέναν. Ούτε έχει υποχρέωση να δώσει στον άνθρωπο πράγματα που προσδοκά...

Όταν ο ήλιος έγερνε προς τη δύση και το σκοτάδι ανέμενε να σκεπάσει το χωριό, ο Αυγερινός έκανε τον απολογισμό της ζωής του. Κατάφερε να κερδίσει το όνειρο; Νοσταλγικά ψιθύρισε: «Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου, για τις ανηφόρες της ζωής μου».

Βιογραφικό

Ο Κωσταντίνος Παπαγεωργίου γεννήθηκε στη Λευκωσία. Είναι πτυχιούχος του Πολιτικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Αθηνών. Κυκλοφόρησε συνολικά 57 βιβλία. Έγραψε ποιήματα, θεατρικά έργα, λαογραφικά και ταξιδιωτικά κείμενα, έργα παιδικής λογοτεχνίας και κυπριολογικές μελέτες. Συνεργάστηκε με τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ΡΙΚ, ΣΙΓΜΑ και τον Λόγο σε θέματα που σχετίζονται με τον κυπριακό πολιτισμό. Έκανε παρουσιάσεις και κριτικές βιβλίων Κυπρίων και ξένων συγγραφέων σε εφημερίδες. Βραβεύτηκε αρκετές φορές σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, ενώ το 1992 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας για το βιβλίο του Παραμύθια από την Κύπρο. Το 2017 τιμήθηκε από τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος (ΕΠΟΚ) με το Α΄ Βραβείο Ιστορίας-Λογοτεχνίας για το βιβλίο του Λιβάδια – Από τον οικισμό Τριδάτο στον Δήμο Λιβαδιών. Το βιβλίο του Κυπριακά μοναστήρια τ’ αγκωνάρια της πίστης μας βραβεύτηκε από τη Βιβλιογραφική Εταιρεία Κύπρου για την καλλιτεχνική και εκτυπωτική του αρτιότητα. Το έργο του Η Γοργόνα του Πόρτο Μπέλλο, επιλέχθηκε και προβλήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ ΚΥΠΡΙΑ 2013, όπου απέσπασε άριστες κριτικές και εντυπώσεις. Βιβλία του μεταφράστηκαν στα αγγλικά, ρωσικά, ρουμάνικα και τουρκικά.

Εκδόσεις Επίμετρο, Νικηταρά 2 & Εμμ. Μπενάκη, 106 78 Αθήνα, 210 3822496, 210 3838020

www.papazisi.gr, papazisi@otenet.gr